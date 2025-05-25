Компания Baseus официально представила наушники MC1 Pro AI clip-on в Китае. Новая модель пришла на смену прошлогодней MC. Наушники поставляются в трех цветовых вариантах: Star Titanium, Pearl White и Star Black.

В конструкции MC1 Pro используется запатентованная технология “Cloud Airbag Pro”, которая призвана повысить комфорт при длительном использовании. В каждом наушнике используется ультратонкий, приятный для кожи силикон толщиной 0,5 мм с дышащей конструкцией, которая защищает ухо со всех сторон. Компания Baseus утверждает, что это повышает комфорт до 120%. Вес наушников всего 5 граммов каждый.

Конструкция включает в себя систему подвески, предотвращающую падение, разработанную с использованием данных о более чем 10 000 форм ушей. С-образная дуга и рама из титанового сплава обеспечивают надежную посадку и высокую прочность. Конструкция рамы рассчитана на то, чтобы выдерживать более 8000 изгибов без деформации.

Что касается качества звука, то MC1 Pro поддерживает LDAC для беспроводной передачи звука в высоком разрешении со скоростью до 990 Кбит/с. Наушники воспроизводят звук без потерь на уровне CD с широким диапазоном частот от 20 Гц до 40 кГц. Компания Baseus использовала драйвер с тройной магнитной цепью и трехслойной полимерной диафрагмой. Драйвер поддерживает амплитуду 0,8 мм для улучшения звучания низких частот и четкости звуковой сцены.

MC1 Pro оснащен аудиоархитектурой HiFi 4 и включает в себя четырехкратные усовершенствования DSP, которые обеспечивают динамическую настройку низких частот. Наушники поддерживают пространственный звук с искусственным интеллектом, используя собственный алгоритм Baseus BISA (Baseus Immersive Spatial Algorithm), который создает звуковое поле на 360 градусов для более полного погружения.

Baseus также интегрировал голосовую поддержку с помощью искусственного интеллекта на базе таких популярных языковых моделей, как Doubao и DeepSeek. Пользователи могут задавать вопросы, запрашивать помощь в переводе, практиковать английский и даже получать эмоциональную поддержку. Эти интеллектуальные функции доступны с помощью сенсорного управления на наушниках.

В MC1 Pro используются четыре микрофона с глубоким шумоподавлением на основе нейронной сети. Baseus утверждает, что система может работать со скоростью ветра до 5 м / с, сохраняя при этом четкость голосовых вызовов. Направленный звук снижает утечку звука до уровня ниже 45,9 дБА, улучшая конфиденциальность во время использования.

Наушники поддерживают технологию Bluetooth 6.0 и обеспечивают радиус действия беспроводной сети до 10 метров. Благодаря прилагаемому чехлу для зарядки время автономной работы достигает 40 часов. MC1 Pro использует интерфейс USB Type-C и поддерживает настройку на уровне приложения для отображения кнопок, настройки эквалайзера и отслеживания местоположения. Наушники имеют класс защиты от пыли и воды IP67.

О глобальной доступности наушников пока ничего не известно, но ожидается, что они появятся в продаже позже в этом году под брендом Bowie series.