Компания Bang & Olufsen представила третье поколение своей портативной акустической системы Beosound A1, отличающееся компактными размерами и рядом улучшений. Новая модель выделяется достойным уровнем громкости, длительным временем работы без подзарядки, стойкостью к воздействию влаги и пыли, а также упрощенной конструкцией для проведения ремонтных работ.

Beosound A1 (3rd Gen) оборудована широкополосным динамиком диаметром 82 мм и высокочастотным твитером размером 15 мм. Производитель заявляет о максимальной громкости звучания в 92 дБ на расстоянии одного метра. Для создания стереоэффекта две колонки можно объединить в беспроводную пару. Время автономной работы устройства достигает 24 часов.

Для беспроводного подключения к устройствам-источникам звука используется Bluetooth 5.1 с поддержкой Google Fast Pair. Среди прочих достоинств производитель акцентирует внимание на наличии трех микрофонов для использования колонки в качестве гарнитуры, защите от внешних воздействий по стандарту IP67 и модульной архитектуре, облегчающей процесс ремонта и обслуживания устройства, на которое распространяется пятилетняя гарантия от производителя.

Стоимость Bang & Olufsen Beosound A1 (3rd Gen) 349 долларов (28 220 руб.).