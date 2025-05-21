Apple выпустила новое обновление прошивки для наушников AirPods Max с разъёмом USB-C. Версия 7E108 пришла на смену предыдущей — 7E101.

Обновление распространяется только на модель AirPods Max с USB-C. Владельцы наушников с разъёмом Lightning и других моделей AirPods не получили новую прошивку. Apple не раскрывает список изменений, как это обычно бывает с прошивками для наушников. Однако, судя по предыдущим обновлениям, в этом случае речь идёт, скорее всего, об исправлении ошибок и повышении стабильности.

В начале года Apple уже выпускала важное обновление для AirPods Max с USB-C — оно добавило поддержку Lossless Audio и режим ультранизкой задержки. Новая версия прошивки, по всей видимости, продолжает улучшать эти функции.

Текущие версии прошивок для AirPods

AirPods Max (USB-C) — 7E108

— 7E108 AirPods Max (Lightning) — 6F25

AirPods Pro 2 (USB-C / Lightning) — 7E93

AirPods 4 / AirPods 4 с шумоподавлением — 7E93

AirPods 3 / AirPods 2 — 6F21

AirPods 1 — 6.8.8

Как проверить версию прошивки AirPods

Откройте приложение «Настройки» на iPhone Перейдите в раздел Bluetooth Найдите свои AirPods в списке Нажмите на значок «i» рядом с ними Посмотрите строку «Версия прошивки»

Как обновить прошивку AirPods

Прошивка обновляется автоматически, когда AirPods находятся рядом с iPhone, iPad или Mac и подключены по Bluetooth. Принудительное обновление вручную не предусмотрено.