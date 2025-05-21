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Apple выпустила новое обновление прошивки для наушников AirPods Max с разъёмом USB-C. Версия 7E108 пришла на смену предыдущей — 7E101.

Обновление распространяется только на модель AirPods Max с USB-C. Владельцы наушников с разъёмом Lightning и других моделей AirPods не получили новую прошивку. Apple не раскрывает список изменений, как это обычно бывает с прошивками для наушников. Однако, судя по предыдущим обновлениям, в этом случае речь идёт, скорее всего, об исправлении ошибок и повышении стабильности.

В начале года Apple уже выпускала важное обновление для AirPods Max с USB-C — оно добавило поддержку Lossless Audio и режим ультранизкой задержки. Новая версия прошивки, по всей видимости, продолжает улучшать эти функции.

Содержание
1. Текущие версии прошивок для AirPods
2. Как проверить версию прошивки AirPods

Текущие версии прошивок для AirPods

  • AirPods Max (USB-C) — 7E108
  • AirPods Max (Lightning) — 6F25
  • AirPods Pro 2 (USB-C / Lightning) — 7E93
  • AirPods 4 / AirPods 4 с шумоподавлением — 7E93
  • AirPods 3 / AirPods 2 — 6F21
  • AirPods 1 — 6.8.8

Как проверить версию прошивки AirPods

  1. Откройте приложение «Настройки» на iPhone
  2. Перейдите в раздел Bluetooth
  3. Найдите свои AirPods в списке
  4. Нажмите на значок «i» рядом с ними
  5. Посмотрите строку «Версия прошивки»

Как обновить прошивку AirPods

Прошивка обновляется автоматически, когда AirPods находятся рядом с iPhone, iPad или Mac и подключены по Bluetooth. Принудительное обновление вручную не предусмотрено.

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