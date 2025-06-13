Один из крупнейших производителей аксессуаров для смартфонов — компания Anker — вновь оказался в центре крупного отзыва продукции. На этот раз проблема затронула более миллиона внешних аккумуляторов PowerCore ёмкостью 10 000 мАч. Причина — потенциальный риск возгорания из-за перегрева аккумулятора.

Ранее в 2024 году Anker уже дважды отзывал различные устройства, включая колонки и зарядные блоки. Но новый отзыв стал крупнейшим в истории компании и одним из самых масштабных среди аксессуаров в США.

В список попали устройства, выпущенные с 2016 по 2019 год

Речь идёт о модели A1263, выпущенной в период с 1 января 2016 года по 30 октября 2019 года и продававшейся до конца 2022 года через такие платформы, как Amazon, Newegg и eBay. По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров США (CPSC), отзыву подлежат 1 158 000 единиц.

Компания Anker сообщает, что аккумуляторы могут перегреваться и представлять опасность возгорания. На текущий момент зафиксировано 19 инцидентов, в том числе два случая с лёгкими ожогами и 11 случаев нанесения имущественного ущерба на общую сумму более 60 000 долларов.

Как узнать, что ваш аккумулятор подлежит отзыву

Если у вас есть аккумулятор Anker PowerCore 10000 с модельным номером A1263, немедленно прекратите его использование. На нижней части устройства указан серийный номер — по нему можно определить, входит ли ваш экземпляр в список отзыва. На сайте Anker доступен специальный инструмент для проверки.

Компания требует предоставить либо чек о покупке, либо фотографию аккумулятора с видимым серийным номером. В случае отсутствия чека нужно также написать слово «recall» или «recalled» на корпусе маркером и зафиксировать дату на снимке.

Что предлагает Anker в качестве компенсации

Пользователям с дефектными устройствами Anker предлагает два варианта на выбор: замену на новую модель PowerCore A1388 с той же ёмкостью или подарочную карту на $30. Повреждённые аккумуляторы необходимо утилизировать в специализированных пунктах — выбрасывать их в бытовой мусор или хранить дома не рекомендуется.