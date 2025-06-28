Компания Anker объявила глобальный отзыв ряда моделей внешних аккумуляторов, проданных в разных странах. Причиной стали потенциальные проблемы с безопасностью, связанные с перегревом аккумуляторов. Это уже второй отзыв продукции бренда за месяц, сообщает MacRumors.

Повторный отзыв: какие модели попали под программу

Ранее в июне Anker начал отзыв модели PowerCore 10000 (A1263), проданной в США с 1 июня 2016 года по 31 декабря 2022 года. Тогда было установлено, что литий-ионная батарея внутри устройства может перегреваться, в результате чего аккумулятор плавится, выделяет дым и в отдельных случаях воспламеняется.

Теперь производитель расширил отзыв на международный уровень. В программу включены следующие модели:

Anker Power Bank (10 000 мА·ч, 22,5 Вт), модель A1257

Anker Power Bank (20 000 мА·ч, 22,5 Вт, встроенный кабель USB-C), модель A1647

Anker MagGo Power Bank (10 000 мА·ч, 7,5 Вт), модель A1652

Anker Zolo Power Bank (20 000 мА·ч, 30 Вт, встроенные кабели USB-C и Lightning), модель A1681

Anker Zolo Power Bank (20 000 мА·ч, 30 Вт, встроенный кабель USB-C), модель A1689

Причины отзыва и действия для потребителей

В Anker объяснили, что в начале года были внедрены новые протоколы контроля качества, позволившие выявить дефект. Все затронутые модели оснащены элементами питания от одного поставщика. Эти элементы подвержены риску перегрева, что может привести к возгоранию.





Несмотря на то, что вероятность инцидента признана низкой, компания решила инициировать отзыв в целях предосторожности. Владельцам перечисленных моделей рекомендуется немедленно прекратить их использование.

Проверить, попадает ли устройство под отзыв, можно на официальной странице программы, введя серийный номер аккумулятора. Для участия в программе потребуется предоставить подтверждение покупки. В случае соответствия условиям пользователям будет предложен выбор: замена устройства или получение подарочной карты на покупку в магазине Anker.



