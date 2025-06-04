Amazfit официально представила новый фитнес-браслет под названием Helio Strap. Новинка также будет доступна в специальной версии Helio Strap HYROX Edition. Компания уже начала продвигать устройство через социальные сети и акцентирует внимание на его возможностях отслеживания состояния здоровья.

По словам Amazfit, лимитированная версия HYROX Edition создана специально для 15 лучших атлетов HYROX в мире (так называемой Elite 15). Внешне браслет выглядит как классический фитнес-трекер без экрана, но дисплей скрыт внутри корпуса.

Helio Strap способен круглосуточно отслеживать частоту сердечных сокращений, уровень стресса, цикл сна и общий уровень энергии пользователя. Эти биометрические данные затем используются для предложений по тренировкам и восстановлению. Одной из ключевых функций стала система мониторинга энергии BioCharge — она анализирует уровень энергетического состояния пользователя и предлагает оптимальные тренировочные планы.

HYROX Edition также выделяется режимами HYROX Race и PFT, а также автоматическим распознаванием силовых тренировок. Все данные отображаются в приложении Zepp, с возможностью интеграции с такими платформами, как Strava, TrainingPeaks и Adidas Running.

Время автономной работы устройства — до 10 дней. Официальная цена пока не объявлена. Этот релиз последовал спустя несколько недель после выхода умных часов Amazfit Balance 2.