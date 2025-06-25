Компания Amazfit анонсировала выход умных часов Amazfit Balance 2 на глобальный рынок. Новинка предлагает длительное время автономной работы, яркий AMOLED-дисплей и множество спортивных и умных функций.

Amazfit Balance 2 впервые были показаны в Китае в мае 2025 года, а теперь поступают в продажу по всему миру с теми же характеристиками. Устройство оснащено 1,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с сапфировым стеклом и пиковой яркостью до 2000 нит. Корпус часов соответствует стандарту водозащиты 10ATM, что делает их пригодными для дайвинга.

Часы выдерживают погружение на глубину до 100 метров и поддерживают режимы трекинга для фридайвинга и классического дайвинга до 45 метров. Всего доступно более 170 спортивных режимов, включая плавание, бег, пикёлбол и другие. Любителей гольфа порадует поддержка более 40 000 полей по всему миру, система подсчёта очков и возможность переноса лунки. Также поддерживаются режимы HYROX, приложение Zepp и функция BioCharge Score, знакомая по Helio Strap.

В плане здоровья Amazfit Balance 2 предлагает мониторинг сердечного ритма, уровня кислорода в крови (SpO2), сна, уровня стресса и другие функции. Среди дополнительных возможностей — Bluetooth 5.2 с BLE, отслеживание менструального цикла, поддержка звонков по Bluetooth (два динамика и микрофоны).





Часы уже поступили в продажу по цене 299 долларов США. Доступна только чёрная версия корпуса, но с возможностью выбрать дополнительный ремешок Lava.