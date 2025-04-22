Вслед за февральской премьерой iPhone 16e и мартовскими релизами обновлённых iPad и Mac, на горизонте замаячил следующий продукт Apple. На этот раз речь идёт о втором поколении фирменного трекера AirTag, которое может появиться уже совсем скоро — и слухи об устройстве становятся всё конкретнее.

По данным надёжных инсайдеров, релиз AirTag 2 ожидается либо в мае, либо в июне этого года, а значит — новинка может дебютировать в течение ближайших недель. На что стоит рассчитывать? Ниже — все ключевые особенности будущей модели, о которых уже известно.

Увеличенная дальность обнаружения: новый чип UWB второго поколения

Одним из главных нововведений AirTag 2 станет модернизированный сверхширокополосный модуль, аналогичный тому, что установлен в iPhone 15 и Apple Watch Ultra 2. Благодаря ему радиус точного позиционирования увеличится в три раза по сравнению с первой версией трекера.

Для сравнения: в последних iPhone реализована функция Precision Finding for People, позволяющая точно находить друзей даже в плотной толпе — на расстоянии до 60 метров. Появление такой же технологии в AirTag 2 сделает его значительно эффективнее в повседневных задачах, от поиска забытых вещей до отслеживания багажа в аэропорту.

Улучшенная защита от слежки: обновлённый динамик

Вторая важная доработка — улучшенный звуковой модуль, который станет менее уязвимым к попыткам отключения. Это сделано с целью повысить безопасность и затруднить использование AirTag в злоумышленных целях, например для скрытого слежения.

Apple уже предпринимала шаги в этом направлении: ранее были введены уведомления о нежелательном отслеживании и автоматическое звуковое оповещение. В AirTag 2 компания, похоже, пошла ещё дальше, усилив защиту на аппаратном уровне.

Глубже интеграция с Apple Vision Pro

Третье важное изменение — расширенные возможности взаимодействия с гарнитурой смешанной реальности Vision Pro. Ожидается, что AirTag 2 будет теснее интегрирован в экосистему пространственных вычислений Apple, что откроет новые сценарии использования, в частности — визуальный поиск предметов в дополненной реальности.

Эта функция особенно актуальна на фоне растущего внимания к Vision Pro как к будущей платформе цифрового взаимодействия.

Без радикальных перемен во внешности

В плане дизайна существенных изменений не ожидается — AirTag 2, вероятно, сохранит компактную круглую форму, хорошо знакомую по первой модели. Такой подход логичен: форм-фактор устройства уже стал узнаваемым и удобен для повседневного применения, будь то в рюкзаке, на связке ключей или в багаже.

Когда ждать анонса и сколько будет стоить AirTag 2?

Первое поколение AirTag было представлено в апреле 2021 года, а в США стоимость одного устройства составляет $29, набор из четырёх — $99. Новая версия может получить аналогичную ценовую политику, хотя с учётом дополнительных функций возможно незначительное удорожание.

По слухам от инсайдера Kosutami, AirTag 2 дебютирует уже в мае или июне 2025 года. Эти сроки совпадают с более ранним прогнозом Марка Гурмана из Bloomberg, который указывал на середину 2025 года как предполагаемую дату релиза.

Таким образом, ожидание новинки подходит к концу — и, если слухи подтвердятся, уже совсем скоро Apple представит обновлённый трекер, который сможет похвастаться заметными улучшениями без изменения формата.