В коде iOS 26 Developer Beta 1, выпущенной после презентации WWDC, было обнаружено упоминание AirPods Pro 3. Об этом сообщил Стив Мозер, один из участников проекта MacRumors. По его словам, наличие ссылки на новое поколение топовых беспроводных наушников Apple указывает на скорый запуск AirPods Pro 3.

Ожидается, что новинка получит функции, связанные со здоровьем, включая отслеживание частоты сердечных сокращений и температуры тела. Однако остаётся вопрос — добавит ли Apple в этом поколении камеры, как ранее сообщалось? Вероятно, нет. По данным известного аналитика Мин-Чи Куо из TF International, серьёзных изменений в линейке AirPods стоит ждать не раньше 2026 года.

По его словам, в 2026 году Apple планирует начать оснащать свои наушники инфракрасными камерами, аналогичными тем, что используются в Face ID. Такая камера может обеспечить управление жестами в воздухе, а также реализовать функции визуального искусственного интеллекта. Это позволит, например, получать аудиоинформацию о ресторане или достопримечательности, на которую смотрит пользователь.

Однако выпуск AirPods Pro 3 в этом году, а уже в следующем — модели с камерой (AirPods Pro 4) — выглядит маловероятным. Учитывая, что AirPods Pro 2 вышли в 2022 году, наиболее логичный график предполагает появление AirPods Pro 3 в 2024 году без камеры, а версию с камерой — не раньше 2028 года. Такой подход даст Apple больше времени на отладку технологии и улучшение пользовательского опыта.

Учитывая отложенный старт и не самый восторженный приём Apple Intelligence, компании стоит тщательно подойти к выпуску следующей революционной функции. AirPods Pro 3 могут стать промежуточным шагом, а кардинальные изменения — уже в четвёртом поколении.