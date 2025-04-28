AirPods Pro 3 выйдут уже в этом году, и среди всех ожидаемых новшеств особенно выделяется одно — новый чип Apple H3, который, похоже, станет долгосрочным подарком для пользователей.

Apple умеет раскрывать потенциал AirPods со временем

AirPods Pro второго поколения стали настоящим хитом для Apple. Однако, несмотря на успех, компания не спешила выпускать продолжение: между первой и второй версией прошло целых три года — с 2019-го по 2022-й. Теперь AirPods Pro 3 дебютируют в 2025 году.

При этом все это время AirPods Pro 2 не оставались без внимания. Благодаря чипу H2 наушники получали значимые улучшения задолго после старта продаж. Среди них:

Адаптивное аудио;

Улучшенное автоматическое переключение между устройствами;

Распознавание речи;

Изоляция голоса;

Возможность управлять Siri жестами;

Поддержка режима слухового аппарата и тестирования слуха.

Иными словами, истинная ценность H2 раскрылась не в день выхода, а постепенно. Вероятно, с AirPods Pro 3 будет то же самое.

H3: сердце будущих улучшений AirPods Pro 3

По информации Марка Гурмана, в AirPods Pro 3 появится совершенно новый чип H3. Уже на старте он принесет несколько заметных улучшений, таких как усиленное шумоподавление и, возможно, поддержку функции живого перевода в iOS 19.

Но главное, как показывает практика, в другом. Apple наверняка заложит в H3 огромный потенциал для будущих обновлений, которые будут выходить вместе с iOS 20, iOS 21 и последующими версиями.

Некоторые возможности H2, добавленные со временем, стали любимыми функциями владельцев AirPods. Что же предложит H3 через год-другой? Пока сложно предсказать. Однако, учитывая прошлые успехи компании, именно новый процессор, скорее всего, станет самым ценным обновлением AirPods Pro 3 в долгосрочной перспективе.