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На конференции WWDC 2025, которая стартует 9 июня, Apple может представить крупное обновление функций AirPods. Согласно информации 9to5Mac, наушники получат новые сенсорные и интеллектуальные возможности, включая управление камерой и определение засыпания.

Содержание
1. Управление камерой iPhone через AirPods
2. Распознавание сна и новые жесты
3. Улучшенное качество звука и поддержка в школах

Управление камерой iPhone через AirPods

Одним из главных нововведений станет функция дистанционного управления камерой. Источники сообщают, что пользователи смогут делать снимки, коснувшись ножки AirPods. Эта возможность упростит создание автопортретов и снимков с расстояния, особенно в сочетании с таймером и штативом.

Интеграция камеры и AirPods станет ещё одним шагом к объединению экосистемы Apple, позволяя использовать наушники не только для прослушивания, но и для управления устройствами.

Распознавание сна и новые жесты

Apple также тестирует функцию автоматической приостановки воспроизведения, когда пользователь засыпает в наушниках. Пока неясно, потребует ли она совместимости с Apple Watch, так как часы уже умеют определять фазы сна.

Дополнительно AirPods могут получить новый жест на основе движения головы. Он будет расширять функцию Conversation Awareness — автоматическое снижение громкости при разговоре — и, вероятно, позволит регулировать громкость без касания.

Улучшенное качество звука и поддержка в школах

Среди других новшеств — режим микрофона студийного качества. По аналогии с iPhone 16, он может использовать алгоритмы шумоподавления для очистки звука при записи и звонках.

Apple также работает над упрощением подключения AirPods к школьным iPad, чтобы студенты могли быстрее синхронизировать наушники с общими устройствами.

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