На конференции WWDC 2025, которая стартует 9 июня, Apple может представить крупное обновление функций AirPods. Согласно информации 9to5Mac, наушники получат новые сенсорные и интеллектуальные возможности, включая управление камерой и определение засыпания.

Управление камерой iPhone через AirPods

Одним из главных нововведений станет функция дистанционного управления камерой. Источники сообщают, что пользователи смогут делать снимки, коснувшись ножки AirPods. Эта возможность упростит создание автопортретов и снимков с расстояния, особенно в сочетании с таймером и штативом.

Интеграция камеры и AirPods станет ещё одним шагом к объединению экосистемы Apple, позволяя использовать наушники не только для прослушивания, но и для управления устройствами.

Распознавание сна и новые жесты

Apple также тестирует функцию автоматической приостановки воспроизведения, когда пользователь засыпает в наушниках. Пока неясно, потребует ли она совместимости с Apple Watch, так как часы уже умеют определять фазы сна.

Дополнительно AirPods могут получить новый жест на основе движения головы. Он будет расширять функцию Conversation Awareness — автоматическое снижение громкости при разговоре — и, вероятно, позволит регулировать громкость без касания.

Улучшенное качество звука и поддержка в школах

Среди других новшеств — режим микрофона студийного качества. По аналогии с iPhone 16, он может использовать алгоритмы шумоподавления для очистки звука при записи и звонках.

Apple также работает над упрощением подключения AirPods к школьным iPad, чтобы студенты могли быстрее синхронизировать наушники с общими устройствами.