Amazon официально подтвердил: второй сезон постапокалиптического сериала Fallout стартует в декабре 2025 года на Prime Video. Более того, шоу уже получило зелёный свет на третий сезон, что говорит о высоком доверии к проекту и его успехе у зрителей.

Путешествие продолжается — теперь в пустоши Невады

Во время ежегодной презентации Amazon Upfronts представители студии MGM заявили, что продолжение будет развивать сюжет прямо с момента финала первого сезона. Новый сезон отправит зрителей в пустоши Мохаве и постапокалиптический город Нью-Вегас — место, хорошо знакомое поклонникам одноимённой видеоигры Fallout: New Vegas.

«Мы невероятно рады, что миллионы зрителей Prime Video по всему миру смогут глубже погрузиться в этот удивительно мрачный и завораживающий мир Fallout», — отметил Вернон Сандерс, глава теленаправления Amazon MGM Studios.

Кто возвращается в новом сезоне?

Второй сезон вновь объединит на экране:

Уолтона Гоггинса — в образе загадочного и пугающего Гуля,

— в образе загадочного и пугающего Гуля, Эллу Пернелл — оптимистичную Люси,

— оптимистичную Люси, Аарона Мотена — одного из ключевых персонажей первой части.

Также в первом сезоне играли Мойзес Ариас и Кайл МакЛоклен, чьи персонажи, вероятно, также появятся в новых сериях.

Что было в первом сезоне?

Сюжет первого сезона Fallout сосредоточен на Люси — девушке, выросшей в безопасном убежище, которая решает покинуть свой дом и отправиться в разрушенный мир ради спасения отца. Мир за пределами убежища оказывается куда жестче, чем она ожидала — полный мутантов, мародёров и жутких тайн прошлого.

Шоу стало одним из самых успешных релизов Amazon Prime Video, собрав положительные отзывы и от критиков, и от фанатов франшизы.