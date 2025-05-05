Дональд Трамп ещё не вступил в должность во второй раз, а уже объявил о новой инициативе — на этот раз против международной киноиндустрии. Экс-президент США планирует ввести 100-процентный тариф на все фильмы, произведённые за пределами США, сообщает Deadline.

«Киноамбассадоры» и угроза нацбезопасности

Трамп также назначил своих «послов по кино» — актёров Мела Гибсона, Сильвестра Сталлоне и Джона Войта. Их полномочия и роль в новой политике пока остаются туманными. В своём посте на Truth Social он назвал так называемое «runaway production» (съёмки фильмов за рубежом, нацеленных на американский рынок) угрозой национальной безопасности. По мнению Трампа, такая практика подрывает американскую киноиндустрию, а введение пошлин поможет защитить внутреннее производство от иностранной конкуренции.

Индустрия в шоке: это удар по самим американским фильмам

Киноиндустрия встретила идею Трампа без особого энтузиазма. Эксперты и продюсеры предупреждают: такие тарифы не только повысят стоимость производства, но и усложнят международное сотрудничество.

Многие голливудские проекты частично или полностью снимаются за рубежом — в Канаде, Европе или Азии — из-за налоговых льгот и экономии бюджета. Новые пошлины фактически ударят по самим американским студиям, если их производство происходит не на территории США.

«Это шаг назад. Голливуд давно стал глобальной индустрией. Отрезать себя от остального мира — значит проиграть», — говорит один из анонимных представителей студии.

Реальные последствия пока неясны

Пока не известно, как и когда идея Трампа может быть реализована. Введение подобных тарифов потребует одобрения Конгресса или обходных механизмов через исполнительные указы. Ранее аналогичные экономические меры в других отраслях (например, в IT и автомобилестроении) вызывали волну критики как внутри США, так и за рубежом.

Если тариф всё же будет введён, это может затронуть стриминговые платформы, премьеры международных фильмов в США и весь глобальный кинорынок.