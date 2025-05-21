Компания Samsung расширила возможности своего сервиса Art Store, доступного на совместимых телевизорах, включив в коллекцию новые изображения от культовых брендов. Теперь пользователи смогут украсить свои экраны произведениями из вселенных Disney, Pixar, Star Wars и National Geographic.

Новые обои представлены в разрешении 4K и предназначены для того, чтобы добавить в повседневную обстановку яркие образы из популярных фильмов и сериалов. Среди доступных изображений — сцены с Белоснежкой, Рапунцель, Ариэль из «Русалочки», а также кадры из «Звёздных войн».

Помимо анимационных произведений, коллекция пополнилась впечатляющими снимками природы и дикой природы, вдохновлёнными документальным сериалом Planet Earth от National Geographic. Такие визуальные материалы особенно эффектно смотрятся на новых моделях телевизоров Samsung The Frame и The Frame Pro.

Сегодня Art Store насчитывает более 3 500 произведений, включая работы более 800 художников и 70 известных галерей со всего мира. Среди них — произведения из собраний Метрополитен-музея, Музея современного искусства (MoMA) и музея Орсе в Париже. В каталоге также представлены современные и актуальные работы, выставлявшиеся на Art Basel.

Хиён Ан (Heeyeong Ahn), вице-президент подразделения Visual Display Business компании Samsung Electronics, прокомментировал обновление:

«Мы рады расширить наше сотрудничество с Disney и предложить любимые работы миллионам пользователей Art Store по всему миру. Мы стремимся обогатить повседневную жизнь наших клиентов, предоставляя разнообразный художественный контент, который выходит за рамки жанров и поколений».