На выставке Frieze NY 2025 зрители увидели, как цифровые технологии LG превращают искусство в иммерсивное шоу.
LG объединилась с культовым поп-арт художником Стивеном Харрингтоном, чтобы создать уникальную мультимедийную инсталляцию на выставке Frieze в Нью-Йорке. Проект под названием «Стивен Харрингтон и LG OLED: остановитесь, чтобы понюхать цветы» стал визуальным столкновением цифровых технологий и яркого, абстрактного искусства.
Ключевым элементом экспозиции стал прозрачный телевизор LG SIGNATURE OLED T — устройство, которое буквально стирает границы между реальным и цифровым. Именно на этом дисплее оживает фирменный персонаж Харрингтона — Мелло, воплощающий радость, креатив и лёгкое восприятие мира.
Искусство, которое взаимодействует с аудиторией
В центре инсталляции — Мелло, игриво машущий зрителям на фоне цветочного узора. Подойдя ближе, посетители наблюдают, как цветы «опадают», а экран становится полностью прозрачным — создавая эффект дополненной реальности. Гости могли буквально зайти за экран и сфотографироваться внутри цифровой сцены, как будто стали её частью.
Такой эффект стал возможен благодаря переключению телевизора между прозрачным и непрозрачным режимами, что подчёркивает потенциал LG OLED как цифрового холста нового поколения.
Технологии LG OLED: когда техника становится частью искусства
На выставке были также представлены LG OLED evo M5, G5 и портативные LG StanbyME 2. Все устройства транслировали красочные анимации Харрингтона с потрясающей цветопередачей и глубокой контрастностью.
- M5 привлёк внимание своей полностью беспроводной конструкцией.
- G5 продемонстрировал технологию самоподсвечивающихся пикселей для максимально реалистичного изображения.
- StanbyME 2 адаптировался к любой части экспозиции — благодаря своей мобильности.
«Сотрудничество с LG стало настоящим прорывом для моего искусства. Работать с прозрачным OLED-дисплеем — это совершенно новый опыт», — отметил Харрингтон.
В LG подчеркнули, что OLED-телевизоры становятся современным медиумом для художников по всему миру. «Наши экраны — это не просто техника. Это платформа для творчества и взаимодействия с аудиторией», — прокомментировала Кейт О, вице-президент LG по маркетингу пользовательского опыта.
LG продолжает развивать направление OLED ART
Инициатива LG OLED ART — это не просто партнерства, а целая философия переосмысления цифрового искусства. За последние годы LG уже сотрудничала с более чем 27 художниками, включая Аниша Капура, Дэмиена Херста, Барри Икс Болла и студию Six N. Five.
Следующим шагом станет коллаборация с итальянским брендом Kartell. Прозрачный LG OLED будет выставлен в флагманском магазине компании, продолжая тему симбиоза технологий и дизайна, начатую на CES 2025.