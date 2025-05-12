На выставке Frieze NY 2025 зрители увидели, как цифровые технологии LG превращают искусство в иммерсивное шоу.

LG объединилась с культовым поп-арт художником Стивеном Харрингтоном, чтобы создать уникальную мультимедийную инсталляцию на выставке Frieze в Нью-Йорке. Проект под названием «Стивен Харрингтон и LG OLED: остановитесь, чтобы понюхать цветы» стал визуальным столкновением цифровых технологий и яркого, абстрактного искусства.

Ключевым элементом экспозиции стал прозрачный телевизор LG SIGNATURE OLED T — устройство, которое буквально стирает границы между реальным и цифровым. Именно на этом дисплее оживает фирменный персонаж Харрингтона — Мелло, воплощающий радость, креатив и лёгкое восприятие мира.

Искусство, которое взаимодействует с аудиторией

В центре инсталляции — Мелло, игриво машущий зрителям на фоне цветочного узора. Подойдя ближе, посетители наблюдают, как цветы «опадают», а экран становится полностью прозрачным — создавая эффект дополненной реальности. Гости могли буквально зайти за экран и сфотографироваться внутри цифровой сцены, как будто стали её частью.

Такой эффект стал возможен благодаря переключению телевизора между прозрачным и непрозрачным режимами, что подчёркивает потенциал LG OLED как цифрового холста нового поколения.

Технологии LG OLED: когда техника становится частью искусства

На выставке были также представлены LG OLED evo M5, G5 и портативные LG StanbyME 2. Все устройства транслировали красочные анимации Харрингтона с потрясающей цветопередачей и глубокой контрастностью.

M5 привлёк внимание своей полностью беспроводной конструкцией.

привлёк внимание своей полностью беспроводной конструкцией. G5 продемонстрировал технологию самоподсвечивающихся пикселей для максимально реалистичного изображения.

продемонстрировал технологию самоподсвечивающихся пикселей для максимально реалистичного изображения. StanbyME 2 адаптировался к любой части экспозиции — благодаря своей мобильности.

«Сотрудничество с LG стало настоящим прорывом для моего искусства. Работать с прозрачным OLED-дисплеем — это совершенно новый опыт», — отметил Харрингтон.

В LG подчеркнули, что OLED-телевизоры становятся современным медиумом для художников по всему миру. «Наши экраны — это не просто техника. Это платформа для творчества и взаимодействия с аудиторией», — прокомментировала Кейт О, вице-президент LG по маркетингу пользовательского опыта.

LG продолжает развивать направление OLED ART

Инициатива LG OLED ART — это не просто партнерства, а целая философия переосмысления цифрового искусства. За последние годы LG уже сотрудничала с более чем 27 художниками, включая Аниша Капура, Дэмиена Херста, Барри Икс Болла и студию Six N. Five.

Следующим шагом станет коллаборация с итальянским брендом Kartell. Прозрачный LG OLED будет выставлен в флагманском магазине компании, продолжая тему симбиоза технологий и дизайна, начатую на CES 2025.