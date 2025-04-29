Онлайн-кинотеатр Okko запустил новую функцию — теперь пользователи могут покупать билеты в кинотеатры, а также на концерты и музыкальные фестивали прямо внутри сервиса.

Функция реализована в партнёрстве с компанией «Афиша». На главной странице платформы появился раздел «Билеты в кино», где можно выбрать фильм, подходящий кинотеатр, удобное время и места. Оплата осуществляется через встроенный виджет.

Okko предлагает билеты не только в кино, но и на масштабные музыкальные события, такие как фестиваль «Пикник Афиши». Новый сервис доступен на всех популярных устройствах — от SMART TV и Android TV до мобильных приложений и веб-версии.

По словам представителей Okko, это решение делает платформу универсальным центром развлечений: теперь здесь можно не только смотреть кино и сериалы, слушать музыку и следить за спортивными трансляциями, но и планировать офлайн-досуг.

Появление офлайн-сценариев позволяет глубже вовлечь зрителей в киноиндустрию, расширяя точки контакта с контентом. Пользователи смогут заранее узнавать о кинопремьерах, включая те, что вскоре появятся в эксклюзивной онлайн-подборке Okko.

Сейчас через новый раздел уже доступны билеты на фильмы «Всё, что тебя касается» (создан при участии Okko), «Батя 2: дед», «Ждун», «Мелочи жизни», «Мастер», «Почтарь» и другие новинки.