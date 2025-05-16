Кинокомпания разработала новые камеры специально для этого проекта. Кристофер Нолан снова переписывает правила. Его новая экранизация «Одиссеи» станет первым художественным фильмом в истории, полностью снятым на плёнку IMAX. До этого момента ни один режиссёр не использовал этот формат на всём протяжении картины.

Хотя Marvel уже снимала «Мстителей: Война бесконечности» полностью на IMAX-камеры, это происходило в цифровом формате. Нолан пошёл дальше — и вернул в игру аналоговую плёнку.

IMAX пришлось создавать камеры с нуля

На пресс-ланче в рамках Каннского кинофестиваля генеральный директор IMAX Рич Гелфонд рассказал, что идея проекта началась с вызова от самого Нолана.

«Крис позвонил мне и сказал: “Если вы решите все технические проблемы, я сниму ‘Одиссею’ полностью на IMAX”. Так мы и поступили», — сообщил Гелфонд изданию The Hollywood Reporter.

Ради проекта компания переработала как камеры, так и методы обработки изображения. Новые модели стали легче и тише — на 30% по сравнению с предыдущими. А новые технологии сканирования и проявки плёнки упростили и ускорили просмотр отснятого материала на площадке. Сейчас камеры доступны только Нолану, но в будущем их смогут использовать и другие режиссёры.

Нолан давно двигает IMAX вперёд



Режиссёр остаётся одним из главных сторонников формата IMAX с 2008 года, когда впервые использовал такие камеры для съёмок экшн-сцен в «Тёмном рыцаре».

С тех пор он не изменял формату. В «Оппенгеймере» (2023) Нолан первым снял сцены на 65-мм чёрно-белую IMAX-плёнку, разработанную специально для проекта вместе с Kodak. Оператором тогда выступал Хойте ван Хойтема — он же работает над «Одиссеей». Премьера фильма ожидается летом 2026 года.