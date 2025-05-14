Анимационный сериал-антология «Любовь, смерть и роботы» – Love, Death + Robots возвращается спустя три года — и, судя по всему, нас снова ждёт безумный визуальный аттракцион. Премьера всех 10 эпизодов 4-го сезона состоится 15 мая на Netflix.

С момента дебюта в 2019 году проект покорил зрителей сочетанием дерзкой фантастики, экспериментальной анимации и нестандартных историй. Новый сезон продолжает традицию — ещё больше жанровых миниатюр, от научной фантастики и фэнтези до хоррора и постмодернистской сатиры.

Что ждёт в 4-м сезоне?

Каждый эпизод «Любовь, смерть и роботы» создаётся отдельной студией, что придаёт проекту визуальную и стилистическую свободу — по духу он напоминает Star Wars: Visions, но с гораздо более мрачным и взрослым уклоном. Над сериалом работают анимационные студии со всего мира, включая новые и независимые имена.

Создателем шоу выступает Тим Миллер (режиссёр «Дэдпула»), а среди продюсеров — Дэвид Финчер, который сам снова сел в режиссёрское кресло. Он поставил эпизод «Can’t Stop», в котором появились участники Red Hot Chili Peppers. Среди прочих звёзд сезона — MrBeast, Кевин Харт, Джон Оливер, Ниси Нэш, Джон Бойега, Рахул Коли и Рис Дарби.

Роботы, динозавры и одушевлённая техника

Зрителям обещают настоящий микс из безумных сюжетов: динозавры-воители, космические бои, рок-звёзды в виде кукол и даже разумная бытовая техника. Новый сезон явно не собирается снижать градус сюрреализма и креативности.

Если прошлые сезоны вас впечатлили, четвёртый точно не стоит пропускать. А если вы только собираетесь открыть для себя этот уникальный проект — самое время начать с первого выпуска и наверстать всё к 15 мая.