Netflix выпустил первый тизер заключительного сезона «Игры в кальмара». Видеоролик раскрывает продолжение истории Сон Ги Хуна (Игрока 456) и намекает: игры продолжаются, а попытка бунта окончилась провалом. Премьера нового сезона состоится 27 июня.

Игры возвращаются — и становятся ещё жёстче

Во втором сезоне Ги Хун собирался бросить вызов системе, организующей смертельные испытания. Однако финал оставил зрителей на тревожной ноте, и теперь всё подтверждено официально — игры не остановлены. В тизере герой снова просыпается в гробу в зале с другими участниками, а на фоне слышны звуки, в том числе детский плач.

Игроков разделяют на группы, семьи разрывают, атмосфера вновь давит своей холодной симметрией. Сезон обещает быть более эмоциональным, тревожным и, возможно, самым напряжённым в серии.

Возвращаются ключевые персонажи

В новом сезоне снова появляется детектив Чон Хо. Он продолжает искать таинственный остров, где проходят игры, и надеется разоблачить организацию. Его брат Ин Хо, скрывавшийся под маской игрока, теперь снова занимает пост «Лица Игры» — таинственного руководителя всего процесса.

Сюжет и социальный подтекст

«Игра в кальмара» остаётся верна своей концепции: это жёсткий триллер с элементами социальной драмы. В центре сюжета — люди, доведённые до отчаяния, которые участвуют в смертельно опасных играх ради шанса на богатство. Победитель получает всё, остальные — погибают.

Сон Ги Хун — победитель первого сезона — отказался принять выигрыш и решил бороться против системы. Финальный сезон покажет, удастся ли ему разрушить её изнутри.

Когда ждать премьеру?

Третий и финальный сезон «Игры в кальмара» выйдет на Netflix 27 июня 2025 года. Ожидается, что это будет кульминация всей истории, которая начиналась как критика социального неравенства, а превратилась в мировой культурный феномен.