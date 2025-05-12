Аарон Мотен, исполнивший роль Максимуса в экранизации Fallout от Amazon, поделился интересными деталями о будущем сериала. По словам актёра, арка его персонажа завершится примерно к пятому или шестому сезону — что может свидетельствовать о далеко идущих планах создателей шоу.

Планы на несколько сезонов вперёд

Во время выступления на Comic Con в Ливерпуле Мотен заявил, что получил чёткое представление о начале и финале истории своего героя ещё до начала съёмок:

“Когда я только присоединился к проекту, мне сказали, с чего мы начнём и где всё закончится. Финал не изменился, он должен наступить в пятом или шестом сезоне. Мы с самого начала знали, что развитие персонажей будет происходить медленно и поступательно.”

Хотя это не является официальным подтверждением того, что сериал действительно доживёт до 5 или 6 сезона — многое будет зависеть от зрительского интереса, бюджета и решений студии — такие заявления актёра говорят о наличии проработанной концепции.

Успешный старт и высокие оценки

Первый сезон Fallout стартовал более чем уверенно: рейтинг на Rotten Tomatoes составил 94% от критиков и 92% от зрителей, а также сериал получил 17 номинаций на премию «Эмми». Всё это повышает шансы шоу на долгую жизнь.

Второй сезон — «на голову выше»

Съёмки второго сезона завершились на прошлой неделе. По словам актёра Уолтона Гоггинса, который также играет одну из ключевых ролей в сериале, грядущий сезон превзойдёт оригинал:

“Первый сезон был выдающимся, я остался очень доволен. Но второй сезон — это нечто совершенно иное. То, что сделали сценаристы и творческая команда — действительно впечатляет. Я не могу дождаться, когда зрители это увидят.”

К касту присоединился Маколей Калкин

Во втором сезоне также появится новая звезда — Маколей Калкин. Он исполнит роль «безумного гения» в формате повторяющегося появления, что добавит сериалу ещё больше интриги и харизмы.