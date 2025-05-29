Пока идёт работа над третьим сезоном «Разделения», креативная команда шоу рассматривает расширение вселенной. В новом интервью Бен Стиллер подтвердил, что обсуждаются сразу два варианта спин-оффов.

Два спин-оффа «Разделения»: что известно

В беседе с Variety Бен Стиллер рассказал, что внутри команды обсуждаются две идеи для спин-оффов «Разделения». На вопрос о деталях, стадии разработки или обсуждениях с Apple TV+ Стиллер ответил уклончиво, отметив, что идеи находятся на раннем этапе — они «в зачатке». Какие именно направления будут выбраны для новых проектов, он предпочёл не раскрывать.

Также из интервью стало известно, что Стиллер в какой-то момент планировал сыграть роль в «Разделении», но этот замысел не был реализован. Другие вопросы, касающиеся третьего сезона сериала, остались без комментариев.

Почему спин-оффы «Разделения» выглядят логично

Рассмотрение идей для спин-оффов неудивительно, учитывая популярность сериала. «Разделение» стало одним из флагманов Apple TV+, а сама платформа уже активно работает с форматами расширения: например, у сериала «Мифический квест» появился спин-офф-антология «Побочный квест», а для «Для всего человечества» также готовится отдельный проект.

Планы по созданию спин-оффов «Разделения» говорят о желании Apple TV+ развивать успешные франшизы и удерживать аудиторию вокруг своих хитов.