Apple незаметно представила новую веб-страницу под названием Snapshot on Apple, на которой собраны лучшие материалы о знаменитостях из Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts. Это своеобразный медиахаб, где можно быстро найти контент о любимых музыкантах, актёрах и спортсменах — всё в одном месте.

Знаменитости в фокусе: музыка, фильмы и подкасты

На странице snapshot.apple.com размещён горизонтальный карусельный список известных персон, среди которых Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Кендрик Ламар, Ариана Гранде, Брэди Питт, Дженнифер Энистон, Лионель Месси, Стефен Карри, Серена Уильямс и другие. Также есть подборки для групп Coldplay и BTS.

Каждый раздел содержит краткую информацию о знаменитости, а также прямые ссылки на соответствующий контент в экосистеме Apple:

треки и альбомы в Apple Music ;

; фильмы, сериалы и документалки в Apple TV+ ;

; гостевые эпизоды и интервью в Apple Podcasts.

Цель страницы — объединить разрозненные данные о популярных личностях в едином пространстве. Как гласит девиз на сайте: «Ваши любимчики — с первого взгляда.»

Пока без поиска и без официального анонса

Интерфейс новой страницы пока что минималистичный: отсутствует поиск и другие функции навигации. Apple пока не делала официальных заявлений о запуске и не продвигала проект через свои каналы.

Тем не менее, появление адреса snapshot.apple.com говорит о том, что это может быть только начало. Возможно, в будущем компания интегрирует эту платформу глубже в свои сервисы или сделает её частью iOS.