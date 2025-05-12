Apple TV+ анонсировал новый восьмисерийный документальный сериал «Knife Edge: Chasing Michelin Stars», в котором зрителей ждёт погружение в мир высокой кухни и напряжённой гонки за самой престижной наградой в гастрономии — звёздами Michelin.

Продюсером шоу выступил Гордон Рамзи, знаменитый шеф-повар и звезда культовых проектов Hell’s Kitchen и Kitchen Nightmares. А ведущим стал Джесси Бёрджесс — награждённый эксперт в области еды и путешествий.

Что будет в шоу?

«Knife Edge: Chasing Michelin Stars» расскажет о шеф-поварах из лучших ресторанов мира, которые либо стремятся впервые получить звезду Michelin, либо изо всех сил пытаются её сохранить.

Съёмки проходили в Лос-Анджелесе, Лондоне, Мехико и Копенгагене — городах с насыщенной гастрономической культурой.

Главная интрига шоу — анонимные инспекторы Michelin, которые под видом обычных гостей посещают рестораны и выносят свои оценки. Шефы до последнего не знают, оценивает ли их кто-то или нет.

Цитаты из пресс-релиза

«В мире нет награды столь влиятельной и почётной, как звезда Michelin,» — говорит Джесси Бёрджесс.

«Это истории не просто о еде, а о одержимости, жертвах и безумном стремлении к совершенству,» — добавляет Гордон Рамзи.

Когда выйдет?

Дата премьеры шоу пока не объявлена, но Apple уже активно продвигает проект как одно из главных документальных событий сезона.