Российские пользователи больше не могут прослушать восемь треков Noize MC* (признан в РФ иностранным агентом) в Apple Music и SoundCloud. В списке скрытых песен — композиции с альбома «Не все дома» и «Чайлдфри» (написан вместе с Монеточкой** (признана в РФ иностранным агентом)).

Сервисы Apple Music и SoundCloud ограничили доступ к ряду треков артиста. В частности, недоступны песни: «Кооператив «Лебединое озеро»», «Страна дождей», «Не все дома», «Криокамеры» и «Чайлдфри» (вокальная версия). Инструментальная версия последней пока остаётся в каталоге. Всего исчезли 8 композиций, часть из них — альтернативные версии одних и тех же песен.

Причины удаления официально не раскрываются. Однако источники указывают, что на ограничениях настаивал Роскомнадзор. Примечательно, что ранее о блокировке трека «Чайлдфри» публично не сообщалось.

SoundCloud также ограничил доступ к тем же песням. Это может быть связано с общей практикой фильтрации контента по регионам или с самостоятельным решением платформы в ответ на возможные претензии со стороны российских властей.

Ранее, в марте, российские музыкальные сервисы уже скрывали треки Noize MC* (иностранный агент) по требованию регулятора. А в конце апреля прокуратура Санкт-Петербурга потребовала запретить песню «Кооператив «Лебединое озеро»». По данным пресс-службы судов, эксперты РГПУ имени Герцена нашли в тексте признаки формирования негативного отношения к власти и президенту России.

Apple, несмотря на фактический уход из страны, продолжает выполнять требования российских органов. Ранее сообщалось об удалении некоторых сериалов и сезонов сериалов в сервисе Apple TV+, т.к. они нарушали некоторые законы Российской Федерации.

* Алексеев Иван Александрович «Noize MC» — внесён Минюстом в реестр физических лиц иноагентов 18.11.2022

** Гырдымова Елизавета Андреевна «Монеточка» — внесена Минюстом в реестр физических лиц иноагентов 20.01.2023