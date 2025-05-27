ASUS запустила в продажу игровой настольный ПК ROG Zephyrus G6X на платформе JD.com. Новинка выполнена в корпусе с дизайном в стиле меха, оборудована передней RGB-подсветкой и прозрачной боковой панелью. Эффекты подсветки регулируются через ASUS Ultra Center.

Игровой ПК ASUS ROG Zephyrus G6X работает на процессоре Intel Ultra 7-265F с 20 ядрами и 20 потоками. Максимальная частота процессора достигает 5,3 ГГц. В комплекте установлены 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель PCIe 4.0 объемом 1 ТБ. За графику отвечает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060Ti в вариантах с 8 ГБ или 16 ГБ памяти GDDR7. Питание обеспечивается блоком питания мощностью 500 Вт с сертификатом 80 PLUS Platinum.

ПК поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, а в качестве операционной системы предустановлена Windows 11 Home на китайском языке. Для охлаждения используются два RGB-вентилятора, а синхронизация подсветки возможна с помощью ASUS Aura Sync и Armoury Crate.

На фронтальной панели расположены два порта USB 2.0 Type-A, два порта USB 3.2 Gen 2 Type-A, один порт USB 3.2 Gen 2 Type-C, аудиоразъем 3,5 мм для наушников и комбинированный аудиоразъем 3,5 мм. Задняя панель включает два порта USB 2.0 Type-A, два порта USB 3.2 Gen 1 Type-A, один HDMI 1.4, один DisplayPort 1.4, один порт RJ45 LAN и три стандартных аудиоразъема для микрофона, линейного входа и линейного выхода. Дополнительно предусмотрены три порта HDMI 2.1 и три DisplayPort 2.1.

Модель ASUS ROG Zephyrus G6X с видеокартой RTX 5060Ti на 8 ГБ оценена в 10 499 юаней (около 1457 долларов США). Версия с 16 ГБ памяти стоит 10 999 юаней (около 1527 долларов США). В рамках ранней распродажи цена снижена до 8499 юаней (1180 долларов США) и 8999 юаней (1249 долларов США) соответственно.