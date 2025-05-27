Xiaomi представила ноутбук Redmi Book 14 Ryzen Edition 2025. Модель поступила в продажу в Китае 26 мая и уже доступна на платформе JD.com по стартовой цене от 3 299 юаней.

Redmi Book 14 Ryzen Edition 2025 доступен в двух конфигурациях: с процессором Ryzen 5 7535H и с процессором Ryzen 7 7735H. Версия с Ryzen 5 7535H оснащена 6 ядрами и 12 потоками, базовой частотой 3,3 ГГц и возможностью разгона до 4,55 ГГц. Модификация с Ryzen 7 7735H предлагает 8 ядер и 16 потоков, базовую частоту 3,2 ГГц и максимальную частоту 4,75 ГГц. Обе версии ноутбука комплектуются 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 с частотой 6400 МТ/с и SSD-накопителем объемом 512 ГБ. Кроме того, предусмотрена поддержка дополнительного SSD-накопителя формата M.2.

Redmi Book 14 Ryzen Edition 2025 оснащен 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1920×1200 пикселей, частотой обновления 60 Гц и 100% охватом цветового пространства sRGB. Корпус ноутбука выполнен из алюминиевого сплава, шарнир изготовлен по технологии CNC. Толщина корпуса составляет 15,9 мм, вес устройства — 1,35 кг.

Для охлаждения используются два вентилятора и две тепловые трубки диаметром 8 мм. Аккумулятор емкостью 56 Вт*ч поддерживает зарядку через адаптер USB-C мощностью 68 Вт.

В числе портов: два USB-C 3.2 Gen 2, один USB-A 3.2 Gen 1, один USB-A 2.0, порт HDMI 2.1 TMDS с поддержкой вывода 4K при 60 Гц, а также комбинированный аудиовыход 3,5 мм для наушников и микрофона. Ноутбук работает под управлением Windows 11 Home (китайская версия) и поддерживает двухдиапазонный модуль Wi-Fi 6 с двумя антеннами.

Стоимость Redmi Book 14 Ryzen Edition 2025 с процессором Ryzen 5 7535H составляет 3 299 юаней (примерно 458 долларов США), с учетом скидок цена снижается до 2 479 юаней (примерно 344 доллара США). Модель с Ryzen 7 7735H предлагается за 3 699 юаней (примерно 513 долларов США), а после скидок — за 2 959 юаней (примерно 411 долларов США).

Ранее, в январе 2025 года, Redmi представила стандартный ноутбук Redmi Book 14 (2025), а позже обновленную версию Refreshed Edition, которая получила процессор Intel Core 5-210H, замененный в последнем варианте на Intel Core i5-13420H. Этот процессор оснащен 8 ядрами, 12 потоками и максимальной тактовой частотой до 4,6 ГГц. Обе версии оснащались 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5, SSD-накопителем объемом 512 ГБ и интегрированной графикой Intel UHD Graphics.