На российском рынке представлены новые игровые мониторы Acer Nitro ED0, включающие четыре модели с изогнутыми экранами. Это 27-дюймовый ED270UP2, два 31,5-дюймовых монитора – ED320QX2 и ED320QRS3, а также широкоформатный 34-дюймовый ED340CUS3 с соотношением сторон 21:9.

Все представленные модели оснащены VA-панелями с кривизной 1500R и поддерживают технологию HDR10. Модель ED270UP2 с диагональю 27 дюймов обладает qHD разрешением (2560×1440), частотой обновления 180 Гц и временем отклика в 1 мс, а также покрывает 72% цветового пространства NTSC.

Две модели с диагональю 31,5 дюйма, ED320QX2 и ED320QRS3, имеют разрешение Full HD (1920×1080), время отклика 1 мс, 72% охват NTSC и поддерживают AMD FreeSync Premium. Их основное различие заключается в частоте обновления – 240 Гц и 180 Гц соответственно.

Флагманская модель ED340CUS3 с 34-дюймовым экраном и разрешением 3440×1440 пикселей имеет частоту обновления 180 Гц и охватывает 99% цветового пространства sRGB.

Все мониторы оснащены расширенным меню настроек с множеством предустановленных игровых профилей и функцией Acer Display Widget для быстрой смены профилей в зависимости от игры. Также реализованы технологии Flickerless для устранения мерцания и BlueLightShield для снижения излучения синего света.

Подставки всех мониторов позволяют регулировать угол наклона в диапазоне от -5° до +20°. Модели Acer ED270UP2 и ED340CUS3 оборудованы встроенной аудиосистемой мощностью 2 Вт на динамик и цифровыми интерфейсами DisplayPort версий 1.2 и 1.4 соответственно.

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