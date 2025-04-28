AOPEN представил в России новую модель монитора 27SH2UE — тонкое, универсальное устройство с качественной IPS-матрицей и разрешением WQHD. Новинка отлично подходит для работы, учёбы и мультимедийных развлечений, сочетая яркое изображение с эргономичным дизайном и современными технологиями защиты зрения.

Чёткая картинка и высокая частота обновления

Монитор AOPEN 27SH2UE получил 27-дюймовый экран с разрешением 2560×1440 пикселей, обеспечивающим отличную детализацию. Повышенная частота обновления 100 Гц делает картинку плавной, что особенно заметно при просмотре динамичных сцен и в играх. Быстрое время отклика в 1 мс (GtG) помогает избежать размытия изображения в самых напряжённых моментах.

Благодаря технологии ZeroFrame, минимизирующей рамки вокруг дисплея, AOPEN 27SH2UE отлично подходит для построения мультиэкранных конфигураций. Стильный ультратонкий корпус толщиной всего 7,2 мм выполнен в классическом чёрном цвете, который гармонично впишется в любой интерьер. Для дополнительного удобства монитор совместим с VESA-креплениями 100×100 мм.

Технологии для геймеров и любителей фильмов

Для геймеров в AOPEN 27SH2UE предусмотрена поддержка технологий AMD FreeSync и VRR. Они синхронизируют частоту обновления экрана с выводом видеокарты, устраняя разрывы и другие визуальные артефакты. Дополнительно поддержка стандарта HDR10 в сочетании с IPS-матрицей делает цвета более насыщенными и глубокими, особенно в тёмных сценах.

Комфортная работа в течение всего дня

AOPEN 27SH2UE создан с учётом заботы о здоровье пользователей. Встроенные технологии Blue Light Filter и Flicker-Less минимизируют нагрузку на глаза, снижая уровень синего излучения и устраняя мерцание подсветки. Это особенно важно для тех, кто много времени проводит за компьютером — будь то работа в офисе или удалённая учёба.

Лаконичный дизайн с тонкими боковыми рамками создаёт ощущение лёгкости и не отвлекает от содержимого на экране.

Широкие возможности подключения

Монитор оснащён необходимым набором разъёмов для работы с различными устройствами. На борту есть два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.2 и стандартный аудиоразъём 3,5 мм для наушников. Также в корпус встроены два динамика мощностью 1 Вт для базового воспроизведения мультимедийного контента.

AOPEN 27SH2UE уже поступил в продажу в российских магазинах и доступен по рекомендованной цене 14 999 рублей.