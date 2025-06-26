TCL официально представила 57R94 — массивный 57-дюймовый изогнутый монитор с разрешением dual 4K и технологией QD-Mini LED. Новинка уже доступна во Франции, а в ближайшие месяцы ожидается её выход на глобальные рынки.

Модель 57R94 оснащена сверхшироким экраном с соотношением сторон 32:9 и разрешением 7680×2160 пикселей, что эквивалентно двум 4K-мониторам, размещённым бок о бок. Панель имеет изогнутую форму с радиусом кривизны 1000R, охватывая угол обзора 120° и усиливая эффект погружения. Используется матрица типа Fast HVA с частотой обновления 120 Гц и временем отклика 1 мс.

Система подсветки QD-Mini LED включает 2 304 зоны локального затемнения, обеспечивая глубокий контраст и улучшенную работу с HDR. Монитор поддерживает пиковую яркость до 1 200 нит и соответствует стандарту DisplayHDR 1000. Цветовое покрытие составляет 98% DCI-P3 и 99% sRGB, а точность цветопередачи заявлена на уровне Delta E < 1. Также заявлены поддержка 10-битной глубины цвета (через 8-bit + FRC) и валидация Pantone.

Подставка позволяет регулировать наклон от -5° до +20°, поворот от -30° до +30° и высоту до 110 мм. Также поддерживается крепление VESA 100×100. Общий вес устройства с подставкой — 18,3 кг.





В плане подключения предусмотрены два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, один USB-C с поддержкой зарядки мощностью до 90 Вт, четыре порта USB-A 3.0 и один USB-B. Монитор поддерживает функции KVM-переключения, а также режимы «картинка в картинке» и «картинка рядом с картинкой». Встроенная акустическая система представлена двумя динамиками мощностью по 10 Вт.

TCL позиционирует 57R94 как универсальное решение для профессионалов и геймеров. Среди геймерских функций — управление тёмными областями, настраиваемые прицелы, счётчик FPS в реальном времени и поддержка как FreeSync Premium, так и G-Sync. Монитор также сертифицирован Rheinland за сниженное излучение синего света.



