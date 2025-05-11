Apple готовится изменить свою продуктовую линейку — к 2030 году в продаже могут появиться сенсорные Mac и складные iPad.

Слухи о складных устройствах Apple циркулируют уже несколько лет, но теперь они становятся всё более конкретными. Аналитик Джефф Пу считает, что Apple представит первый складной гаджет — вероятно, iPhone Fold — уже в конце 2026 года. А спустя примерно год технология перейдёт в линейку iPad.

Журналист Bloomberg Марк Гурман, в свою очередь, ожидает появления как складного iPhone, так и складных iPad в 2027 году. Он отмечает, что Apple продолжает работать не только над гибкими экранами, но и над роботизированными устройствами, которые также могут дебютировать во второй половине десятилетия.

Один из самых интересных вариантов, обсуждаемых инсайдерами, — складной iPad mini. По слухам, в сложенном виде он будет напоминать iPhone с внешним экраном, а в раскрытом — станет почти таким же, как текущий iPad mini.

Сенсорные Mac: от скепсиса к возможной реальности

Apple традиционно отвергала идею сенсорных Mac. Ещё в 2018 году вице-президент по разработке ПО Крэйг Федериги заявлял, что взаимодействие с ноутбуком через сенсорный экран неудобно и утомительно. Тем не менее, компания продолжает патентовать технологии, связанные с сенсорными ноутбуками.

В патентных документах описываются MacBook с сенсорными экранами и усовершенствованными трекпадами. Некоторые решения предполагают полноценную интеграцию сенсорного управления с классическим форм-фактором ноутбука. Пока Apple не комментирует возможную дату выхода подобных моделей, но очевидно, что в компании всерьёз рассматривают такой сценарий.

Цена — главный тормоз

Главное препятствие на пути появления складных устройств — их высокая стоимость. Например, Samsung Galaxy Z Fold6 стоит около $2 565, и спрос на него остаётся ограниченным. Складные iPad или Mac могут оказаться ещё дороже. До тех пор, пока технологии гибких экранов не подешевеют, ждать массового выпуска таких гаджетов от Apple не стоит.

Тем не менее, тенденция очевидна: Apple постепенно подготавливает почву для новой эры устройств. Следующее поколение iPad, MacBook и, возможно, iPhone может выглядеть совсем иначе, чем мы привыкли. А вы бы купили складной iPad, если бы он стоил как обычный?