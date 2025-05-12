Компания Samsung начала глобальный запуск своего новейшего монитора Odyssey OLED G6, впервые представленного на CES 2025. Первыми новинку получат рынки Юго-Восточной Азии — включая Сингапур, Таиланд, Вьетнам и Малайзию.

Характеристики для геймеров и не только

Odyssey OLED G6 (модель G60SF) оснащён 27-дюймовым QHD-дисплеем (2560 × 1440 пикселей) с технологией QD-OLED. Его главной особенностью стал рекордный показатель частоты обновления — 500 Гц, а также время отклика всего 0,03 мс (gray-to-gray).

Монитор сертифицирован AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-SYNC Compatible, что помогает устранить разрывы изображения в динамичных сценах. Кроме того, дисплей соответствует стандарту VESA DisplayHDR True Black 500 и обеспечивает высокий динамический диапазон с глубокими оттенками чёрного.

Защита от выгорания и высокая точность цветопередачи

Samsung оснастила монитор фирменной технологией OLED Safeguard+, которая предотвращает выгорание матрицы при длительном отображении статичных элементов. Также дисплей может автоматически снижать яркость на неизменяемых участках изображения — например, логотипах или панели задач. Для уменьшения бликов используется покрытие Glare Free.

Одиссей G6 способен достигать пиковой яркости до 1 000 нит, но этот уровень реализуется в основном при отображении HDR-контента. Ещё одной важной особенностью стала сертификация Pantone Validated — монитор точно передаёт более 2 100 цветов и свыше 110 оттенков кожи из библиотеки Pantone.

Инновационное охлаждение и цена

Для охлаждения используется динамическая система с пульсирующими тепловыми трубками, в которых циркулирует испаряющийся и конденсирующийся теплоноситель. Такая система отводит тепло в пять раз быстрее, чем графитовая пластина.

В Сингапуре цена Odyssey OLED G6 составляет 1 488 сингапурских долларов (примерно $1 147). Предзаказ уже открыт в ряде стран Юго-Восточной Азии, а в ближайшие месяцы ожидается постепенное расширение продаж на другие регионы.