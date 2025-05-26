Asus официально представила новый ноутбук ProArt P16, который уже поступил в продажу в Германии и скоро появится на других рынках. Модель ориентирована на профессионалов креативных профессий и предлагает впечатляющее сочетание характеристик, включая процессор Ryzen AI 9 HX 370, продвинутую систему охлаждения и OLED-дисплеи.

Asus ProArt P16: основные характеристики

Обе доступные конфигурации Asus ProArt P16 оснащены процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и твердотельным накопителем на 1 ТБ. Предусмотрен слот для расширения хранилища формата M.2-2280, но его пропускная способность ограничена интерфейсом PCIe 4.0 x2 с теоретической скоростью до 4 ГБ/с.

Дисплеи: выбор между 2.8K и 4K OLED

Пользователи могут выбрать между двумя вариантами OLED-экранов с сенсорным управлением:

2880 x 1800 пикселей, частота обновления 120 Гц, яркость 400 нит

4K-разрешение (3840 x 2400), частота обновления 60 Гц

Обе панели обладают схожими характеристиками за исключением разрешения и частоты обновления.

Система охлаждения с жидким металлом и тихая работа

ProArt P16 оснащён системой охлаждения с тремя вентиляторами и термоинтерфейсом из жидкого металла, что обеспечивает эффективное рассеивание тепла и снижает уровень шума. В пиковых нагрузках система может потреблять до 120 Вт мощности, динамически распределяя её между процессором и дискретной графикой.

Несмотря на мощную начинку, ноутбук остаётся тонким и лёгким: толщина корпуса варьируется от 0,59 до 0,68 дюйма, а вес составляет 1,85 кг. Аккумулятор ёмкостью 90 Вт·ч и энергоэффективный процессор Ryzen обеспечивают достойное время автономной работы, особенно при низкой нагрузке на дискретную графику Nvidia.

Удобства для креативной работы

Asus ProArt P16 получил фирменный Asus Dial Pad, встроенный в трекпад, который облегчает управление инструментами в программах для монтажа и редактирования. Также доступны два порта USB-C (один из них поддерживает USB 4 с пропускной способностью до 40 Гбит/с), два порта USB-A, HDMI 2.1 и кардридер SD Express 7.0 с поддержкой скоростей до 985 МБ/с.

Цены и доступность

Базовая модель Asus ProArt P16 с видеокартой RTX 5060 оценена в €2699, а версия с RTX 5070 стоит €3099. Ноутбук уже доступен для заказа на Amazon UK и в официальном онлайн-магазине Asus в США. В ближайшее время ожидается расширение географии продаж.