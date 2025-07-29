В российских магазинах стартовали продажи новой модели Acer Vero CB343CURD. Этот монитор, обладающий изогнутым 34-дюймовым экраном с разрешением 4K, встроенной веб-камерой, а также акустической системой и широким набором интерфейсов, уже доступен для приобретения.

Устройство оснащено IPS-матрицей с соотношением сторон 21:9, разрешением 3440×1440 пикселей и кривизной 3800R. Такая конфигурация дисплея обеспечивает удобную работу с несколькими приложениями одновременно и оптимальна для мультимедийных задач и демонстрации презентаций. Монитор имеет стандартную частоту обновления 60 Гц и заявленную точность цветопередачи Delta E<1. Он охватывает 99% цветового пространства sRGB и поддерживает технологию HDR10. Для снижения нагрузки на зрение предусмотрены технологии фильтрации синего света, антибликовое покрытие и устранение мерцания.

Для проведения видеоконференций и стримов монитор оборудован 5-мегапиксельной веб-камерой с поддержкой Windows Hello для быстрой аутентификации пользователя, а также микрофонами и стереофоническими динамиками мощностью 7 Вт каждый. Поддерживаются режимы PIP (картинка в картинке) и PBP (картинка рядом с картинкой) для одновременного отображения контента с двух источников.

В плане коммуникаций монитор предлагает широкие возможности подключения: два порта HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB Type-C с функцией Power Delivery до 140 Вт, разъем RJ45 для подключения к сети Ethernet и USB-хаб с несколькими портами USB-A. Дополнительно реализована поддержка KVM-переключателя, позволяющего управлять несколькими компьютерами с использованием одной клавиатуры и мыши. Подставка обеспечивает регулировку наклона, поворота и высоты экрана. Также предусмотрено VESA-совместимое крепление 100×100 мм.

Производитель подчеркивает экологичность устройства. В конструкции новинки используется 85% переработанного пластика и 5% материалов, собранных в прибрежных зонах.

Стоимость Acer Vero CB343CURD начинается от 49 999 руб.



