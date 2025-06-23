Chromebook на базе процессоров Intel и AMD — давний стандарт, но Lenovo и Google делают ставку на ARM-архитектуру в новом Chromebook Plus 14. За $649 он предлагает чип MediaTek Kompanio Ultra 910 с ИИ-ускорителем, обещая до 17 часов автономной работы и 50 часов в режиме ожидания. Если заявленные цифры подтвердятся, это может изменить представление о времени работы Chromebook.

Дизайн и характеристики

Ноутбук выполнен в стиле MacBook Pro — тонкий (чуть более 0,6 дюйма) и легкий (2,58 фунта). В комплектации:

14-дюймовый OLED-экран (1920×1200, опционально сенсорный),

(1920×1200, опционально сенсорный), 12/16 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ памяти ,

, 4 динамика с Dolby Atmos ,

, 5-МП веб-камера и сканер отпечатков пальцев.

ИИ-функции

Google интегрировал в Chromebook Plus несколько новых возможностей:

Умная группировка вкладок и ИИ-редактирование фото (удаление фона, создание стикеров).

и (удаление фона, создание стикеров). Text Capture — анализ текста на изображениях (например, добавление событий в календарь или списки покупок).

— анализ текста на изображениях (например, добавление событий в календарь или списки покупок). Быстрая вставка — генерация ИИ-изображений прямо в текстовых полях.

— генерация ИИ-изображений прямо в текстовых полях. «Упрости текст» в Google «Помоги мне читать» — перефразирование сложных материалов.

Chromebook Plus 14 уже в продаже в Best Buy и у Lenovo, но пока только в топ-версии (сенсорный экран, 16 ГБ ОЗУ). Осталось проверить, оправдает ли ARM-чип ожидания по автономности и скорости.



