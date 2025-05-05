Lenovo анонсировала новый монитор ThinkVision T24-40 — это 23,8-дюймовая модель с частотой обновления 120 Гц, IPS-матрицей и широкими возможностями подключения. Устройство ориентировано на офисных пользователей, дизайнеров и всех, кто ценит комфорт при работе за компьютером.
Чёткое изображение и комфорт для глаз
ThinkVision T24-40 оснащён IPS-матрицей с разрешением Full HD (1920×1080) и поддерживает частоту обновления 120 Гц при отклике 4 мс (GtG), что делает интерфейс плавным даже при быстром скроллинге или работе с графикой. Контрастность составляет 1500:1, яркость — 250 нит.
Монитор покрывает 99% цветовых пространств sRGB и BT.709, что делает его пригодным для работы с контентом, где важна цветопередача. Для защиты зрения реализована комплексная система: сертификация TÜV Rheinland Eye Comfort, технология Eyesafe 2.0 и аппаратная фильтрация синего света. Антибликовое покрытие помогает работать даже при ярком освещении.
Универсальные интерфейсы и USB-хаб
Lenovo оснастила монитор всеми ключевыми портами:
- HDMI 1.4
- DisplayPort 1.2
- VGA — для подключения к устаревшим системам
- USB-C (15 Вт, только передача данных)
- Три порта USB-A 3.2 Gen 1
- USB-B для подключения хаба к ПК
Благодаря встроенному USB-хабу можно подключать периферию напрямую к монитору и освободить разъёмы на системном блоке — особенно удобно в рабочих сценариях.
Эргономика и управление
ThinkVision T24-40 поставляется с продвинутой подставкой:
- Регулировка по высоте до 155 мм
- Наклон от -5° до 23,5°
- Поворот на ±45°
- Поворот в портретный режим на ±90°
- Совместимость с креплениями VESA 100×100 мм
Монитор весит 5,1 кг с подставкой и 3,0 кг без неё. Для быстрого доступа к настройкам используется джойстик OSD. Также поддерживается фирменное ПО Lenovo ThinkColour для тонкой настройки изображения.
Доступная цена и альтернатива от конкурентов
На старте продаж в Китае ThinkVision T24-40 стоит 1099 юаней (около $150), что делает его весьма доступным решением для дома и офиса.
К слову, конкуренты тоже не отстают. Titan Army недавно представила игровую модель с частотой 320 Гц и высокой точностью цветопередачи всего за $115, а AOC выпустила 27-дюймовый Fast IPS монитор с разрешением 2K, частотой 260 Гц, откликом 1 мс и сертификацией HDR400.