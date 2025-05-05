Lenovo анонсировала новый монитор ThinkVision T24-40 — это 23,8-дюймовая модель с частотой обновления 120 Гц, IPS-матрицей и широкими возможностями подключения. Устройство ориентировано на офисных пользователей, дизайнеров и всех, кто ценит комфорт при работе за компьютером.

Чёткое изображение и комфорт для глаз

ThinkVision T24-40 оснащён IPS-матрицей с разрешением Full HD (1920×1080) и поддерживает частоту обновления 120 Гц при отклике 4 мс (GtG), что делает интерфейс плавным даже при быстром скроллинге или работе с графикой. Контрастность составляет 1500:1, яркость — 250 нит.

Монитор покрывает 99% цветовых пространств sRGB и BT.709, что делает его пригодным для работы с контентом, где важна цветопередача. Для защиты зрения реализована комплексная система: сертификация TÜV Rheinland Eye Comfort, технология Eyesafe 2.0 и аппаратная фильтрация синего света. Антибликовое покрытие помогает работать даже при ярком освещении.

Универсальные интерфейсы и USB-хаб

Lenovo оснастила монитор всеми ключевыми портами:

HDMI 1.4

DisplayPort 1.2

VGA — для подключения к устаревшим системам

USB-C (15 Вт, только передача данных)

Три порта USB-A 3.2 Gen 1

USB-B для подключения хаба к ПК

Благодаря встроенному USB-хабу можно подключать периферию напрямую к монитору и освободить разъёмы на системном блоке — особенно удобно в рабочих сценариях.

Эргономика и управление

ThinkVision T24-40 поставляется с продвинутой подставкой:

Регулировка по высоте до 155 мм

Наклон от -5° до 23,5°

Поворот на ±45°

Поворот в портретный режим на ±90°

Совместимость с креплениями VESA 100×100 мм

Монитор весит 5,1 кг с подставкой и 3,0 кг без неё. Для быстрого доступа к настройкам используется джойстик OSD. Также поддерживается фирменное ПО Lenovo ThinkColour для тонкой настройки изображения.

Доступная цена и альтернатива от конкурентов

На старте продаж в Китае ThinkVision T24-40 стоит 1099 юаней (около $150), что делает его весьма доступным решением для дома и офиса.

К слову, конкуренты тоже не отстают. Titan Army недавно представила игровую модель с частотой 320 Гц и высокой точностью цветопередачи всего за $115, а AOC выпустила 27-дюймовый Fast IPS монитор с разрешением 2K, частотой 260 Гц, откликом 1 мс и сертификацией HDR400.