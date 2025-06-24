lenovo chromebook plus launch
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Компания Lenovo представила новый ноутбук под названием Chromebook Plus 14. Он выделяется дисплеем с высокой точностью цветопередачи, современными компонентами с поддержкой функций искусственного интеллекта, а также хорошей автономностью в компактном корпусе.

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Lenovo Chromebook Plus 14 оснащен 14-дюймовым OLED-экраном (обычным или сенсорным, в зависимости от версии) с разрешением 1920×1200 пикселей (соотношение сторон 16:10), охватом 100% цветового пространства P3 и максимальной яркостью 400 кд/м². За производительность отвечает процессор MediaTek Kompanio Ultra 910, который работает в паре с 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS объемом 128 или 256 ГБ.

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Ноутбук поддерживает локальные функции искусственного интеллекта, такие как суммирование текстов, преобразование рукописных заметок в цифровой формат, удаление фона на фотографиях и многое другое. При покупке устройства пользователи получают 12-месячную подписку на Google AI Pro, которая включает 2 ТБ хранилища Google One и доступ к чат-боту Gemini.

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Внутри устройства установлена аккумуляторная батарея на 60 Втч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт, позволяющей восстановить 80% заряда за один час. Производитель заявляет, что автономность ноутбука составляет до 17 часов. Вес устройства составляет 1,26 кг для сенсорной версии и 1,17 кг для обычной, а толщина корпуса — 15,8 мм.


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Среди других характеристик можно отметить четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos, 5-мегапиксельную камеру с шторкой, два микрофона, опциональный сканер отпечатков пальцев, а также поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. В набор проводных интерфейсов входят два USB 3.2 Gen 1 Type-C, один USB Type-A 3.2 Gen 1 и разъем для наушников.

Стоимость новинки составляет 649 евро (58 300 руб.).


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