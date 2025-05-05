Lenovo анонсировала серию из трёх новых настольных ПК GeekPro в Китае, оснащённых новейшими процессорами Intel Core Ultra 200S. Продажи стартуют 8 мая.

Три модели на выбор — от Core Ultra 7 до Ultra 9

Базовая модель получила процессор Intel Core Ultra 7 255HX, видеокарту RTX 3050 6 ГБ, 24 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Цена — 6 599 юаней (~$908).

Вторая конфигурация оснащена тем же процессором, но уже с более мощной RTX 5060 Ti 8 ГБ и SSD на 1 ТБ. Стоимость — 8 999 юаней (~$1 238).

Топовая версия поставляется с Intel Core Ultra 9 275HX, RTX 5060 Ti 8 ГБ, 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD. Цена — 9 999 юаней (~$1 375).

Core Ultra 9 275HX и RTX 5060 Ti — мощная пара для ИИ и игр

Флагманский Core Ultra 9 275HX предлагает 24 ядра и 24 потока (8 производительных + 16 эффективных), частоту до 5.4 ГГц и ускорение ИИ на уровне 36 TOPS. Поддерживает трассировку лучей и кодек AV1.

RTX 5060 Ti — это кастомная двухвентиляторная видеокарта с 4608 CUDA-ядер, 8 ГБ GDDR7, интерфейсом 128 бит и производительностью ИИ до 759 TOPS. Также поддерживается DLSS 4.

Улучшенный корпус, охлаждение и удобство сборки

Все три модели используют 17-литровый корпус с обновлённой системой вентиляции, скрытыми решётками и 3D-передней панелью. Поддерживаются регулируемые световые эффекты.

Дополнительно:

Поддержка до 32 ГБ DDR5 5600 МГц в двухканальном режиме

Два слота PCIe 4.0 M.2 с радиаторами

Безинструментальная установка жёстких дисков 3.5″

Порты и питание:

Спереди: USB-C (3.2 Gen2x2), USB-A (3.2 Gen2)

Сзади: USB 2.0, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, Gigabit Ethernet

Блок питания на 500 Вт, сертификация Platinum

Все модели поставляются с Windows 11 и Office Home Edition, а также с 3-летней гарантией, включая обслуживание на дому и онлайн-поддержку.