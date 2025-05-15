Huawei продолжает наращивать темпы в сегменте ПК: на подходе первый компьютер с фирменной ОС HarmonyOS и… возможный сюрприз — складной ноутбук в премиальном исполнении. Если утечки подтвердятся, нас ждёт одна из самых необычных новинок 2025 года.

Компания уже подтвердила запуск нового устройства 19 мая, одновременно с презентацией смартфонов серии Nova 14. А свежий тизер на Weibo намекает: это будет не просто ноутбук, а Huawei MateBook Fold Ultimate Design.

По слухам, складной ПК Huawei получит 32 ГБ оперативной памяти и накопитель на 2 ТБ. Цвет устройства — «forged shadow black», что вольным переводом можно интерпретировать как «чёрный стальной туман». Всё указывает на то, что перед нами будет флагман с акцентом на дизайн и производительность.

Информацию раскрыл китайский инсайдер Fixed Focus Digital, а отдельный тизер уже официально опубликован Huawei. Судя по силуэту на постере, устройство действительно обладает складной конструкцией, а логотип Ultimate Design на задней панели подтверждает принадлежность к премиальной линейке.

Интересно, что ещё в марте появлялись сообщения о «неожиданном форм-факторе» нового ПК Huawei — гибриде ноутбука, планшета и смартфона. Вероятно, речь шла именно об этом устройстве.

Отдельного внимания заслуживает и программная часть. Складной ноутбук, скорее всего, будет работать на собственной системе HarmonyOS, в паре с фирменным чипом Kirin X90, который также дебютирует в ближайшее время.

Полные характеристики, цена и дата старта продаж пока не раскрыты. Но если всё подтвердится, Huawei сможет составить серьёзную конкуренцию Asus Zenbook Fold и Lenovo ThinkPad X1 Fold, предложив уникальное сочетание дизайна, начинки и экосистемы.