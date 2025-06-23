img 6386 1
Автор:

Google представила ряд новых функций на базе искусственного интеллекта для устройств линейки Chromebook Plus, направленных на повышение производительности. Среди ключевых нововведений — инструмент выбора экрана для поиска, захват и анализ текста, упрощение сложных материалов и интеграция с NotebookLM.

img 6385
Содержание
1. Новые ИИ-инструменты
2. Эксклюзив для Lenovo Chromebook Plus 14
3. Бонус для покупателей
4. Lenovo Chromebook Plus 14 — технические детали

Новые ИИ-инструменты

  1. Выбор экрана для поиска
  • Работает аналогично Google Lens и функции «Обвести для поиска» в Chrome для смартфонов.
  • Достаточно нажать и удержать кнопку запуска или использовать инструмент скриншота, чтобы выделить нужную область экрана — Google мгновенно проанализирует контент и предложит результаты.
  • Позволяет быстро добавлять события в календарь или извлекать текст из изображений.
  1. Клавиша «Быстрая вставка»
  • Впервые появилась в прошлом году в некоторых Chromebook Plus.
  • Теперь с её помощью можно генерировать изображения и тексты с помощью ИИ, а также использовать готовые сочетания клавиш.
  1. Функция «Упростить»
  • Позволяет анализировать, сокращать или объяснять сложные тексты с помощью искусственного интеллекта.

Эксклюзив для Lenovo Chromebook Plus 14

Google также добавил две уникальные функции для новой модели от Lenovo:

  • ИИ-организация вкладок и документов (автоматическая группировка рабочих пространств).
  • Редактирование фото в приложении Gallery (удаление фона, создание стикеров).

Бонус для покупателей

Все новые владельцы Chromebook Plus получат 12-месячную подписку на Google One AI Pro, которая включает:

  • Доступ к Gemini (в Gmail, Docs, Chrome).
  • Инструменты для работы с видео (Flow, Whisk).
  • 2 ТБ облачного хранилища.
  • Без подписки стоимость сервиса составляет $240 в год.

Lenovo Chromebook Plus 14 — технические детали

Новая модель оснащена:


  • 14-дюймовым сенсорным OLED-экраном.
  • ARM-чипом MediaTek Kompanio Ultra.
  • 12/16 ГБ оперативной памяти.
  • Цена: $649 и $749 соответственно.

Обновления уже анонсированы, а устройства скоро поступят в продажу.

Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии