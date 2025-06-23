Google представила ряд новых функций на базе искусственного интеллекта для устройств линейки Chromebook Plus, направленных на повышение производительности. Среди ключевых нововведений — инструмент выбора экрана для поиска, захват и анализ текста, упрощение сложных материалов и интеграция с NotebookLM.
Новые ИИ-инструменты
- Выбор экрана для поиска
- Работает аналогично Google Lens и функции «Обвести для поиска» в Chrome для смартфонов.
- Достаточно нажать и удержать кнопку запуска или использовать инструмент скриншота, чтобы выделить нужную область экрана — Google мгновенно проанализирует контент и предложит результаты.
- Позволяет быстро добавлять события в календарь или извлекать текст из изображений.
- Клавиша «Быстрая вставка»
- Впервые появилась в прошлом году в некоторых Chromebook Plus.
- Теперь с её помощью можно генерировать изображения и тексты с помощью ИИ, а также использовать готовые сочетания клавиш.
- Функция «Упростить»
- Позволяет анализировать, сокращать или объяснять сложные тексты с помощью искусственного интеллекта.
Эксклюзив для Lenovo Chromebook Plus 14
Google также добавил две уникальные функции для новой модели от Lenovo:
- ИИ-организация вкладок и документов (автоматическая группировка рабочих пространств).
- Редактирование фото в приложении Gallery (удаление фона, создание стикеров).
Бонус для покупателей
Все новые владельцы Chromebook Plus получат 12-месячную подписку на Google One AI Pro, которая включает:
- Доступ к Gemini (в Gmail, Docs, Chrome).
- Инструменты для работы с видео (Flow, Whisk).
- 2 ТБ облачного хранилища.
- Без подписки стоимость сервиса составляет $240 в год.
Lenovo Chromebook Plus 14 — технические детали
Новая модель оснащена:
- 14-дюймовым сенсорным OLED-экраном.
- ARM-чипом MediaTek Kompanio Ultra.
- 12/16 ГБ оперативной памяти.
- Цена: $649 и $749 соответственно.
Обновления уже анонсированы, а устройства скоро поступят в продажу.
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии