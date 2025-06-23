Google представила ряд новых функций на базе искусственного интеллекта для устройств линейки Chromebook Plus, направленных на повышение производительности. Среди ключевых нововведений — инструмент выбора экрана для поиска, захват и анализ текста, упрощение сложных материалов и интеграция с NotebookLM.

Новые ИИ-инструменты

Выбор экрана для поиска

Работает аналогично Google Lens и функции «Обвести для поиска» в Chrome для смартфонов.

Достаточно нажать и удержать кнопку запуска или использовать инструмент скриншота, чтобы выделить нужную область экрана — Google мгновенно проанализирует контент и предложит результаты.

или использовать инструмент скриншота, чтобы выделить нужную область экрана — Google мгновенно проанализирует контент и предложит результаты. Позволяет быстро добавлять события в календарь или извлекать текст из изображений.

Клавиша «Быстрая вставка»

Впервые появилась в прошлом году в некоторых Chromebook Plus.

Теперь с её помощью можно генерировать изображения и тексты с помощью ИИ, а также использовать готовые сочетания клавиш.

Функция «Упростить»

Позволяет анализировать, сокращать или объяснять сложные тексты с помощью искусственного интеллекта.

Эксклюзив для Lenovo Chromebook Plus 14

Google также добавил две уникальные функции для новой модели от Lenovo:

ИИ-организация вкладок и документов (автоматическая группировка рабочих пространств).

(автоматическая группировка рабочих пространств). Редактирование фото в приложении Gallery (удаление фона, создание стикеров).

Бонус для покупателей

Все новые владельцы Chromebook Plus получат 12-месячную подписку на Google One AI Pro, которая включает:

Доступ к Gemini (в Gmail, Docs, Chrome).

(в Gmail, Docs, Chrome). Инструменты для работы с видео ( Flow, Whisk ).

). 2 ТБ облачного хранилища .

. Без подписки стоимость сервиса составляет $240 в год.

Lenovo Chromebook Plus 14 — технические детали

Новая модель оснащена:





14-дюймовым сенсорным OLED-экраном .

. ARM-чипом MediaTek Kompanio Ultra .

. 12/16 ГБ оперативной памяти .

. Цена: $649 и $749 соответственно.

Обновления уже анонсированы, а устройства скоро поступят в продажу.