Компания Eurocom представила новый 16-дюймовый ноутбук Nightsky ARX516, предназначенный для геймеров и создателей контента. Устройство оснащено мощной начинкой, включая процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 50-й серии.

В сердце ноутбука находится процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 с 12 ядрами и 24 потоками, а также встроенной графикой Radeon 890M. Его дополняет дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 с 8 ГБ памяти GDDR7. Ноутбук поддерживает технологию Microsoft Hybrid Graphics, что позволяет оптимально сочетать производительность и время работы от батареи.

Модель оборудована дисплеем с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой 240 Гц, а также возможностью подключения до трех внешних мониторов. Она поддерживает до 128 ГБ оперативной памяти DDR5 и три SSD-накопителя формата M.2 с общим объемом до 16 ТБ. Корпус ноутбука выполнен из металла и соответствует военному стандарту надежности MIL-STD 810H.

Nightsky ARX516 предлагает все необходимые порты: два USB4 (с поддержкой DisplayPort 2.1 и питания), HDMI, два USB-A 3.2 Gen 2, гигабитный RJ-45 и комбинированный аудиовыход. Также предусмотрены Wi-Fi, Bluetooth, TPM и опциональная защита ANTI SPYING, которая обеспечивает физическое отключение камеры, микрофона и беспроводных модулей. Вес ноутбука составляет 1,95 кг, а толщина корпуса — 32,5 мм.





Заявленная автономность составляет 5,5 часа в гибридном режиме с интегрированной графикой и 2 часа при использовании дискретной графики. В качестве операционной системы можно выбрать Windows 11 или Linux.