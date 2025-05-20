На выставке Computex 2025 компания Gigabyte представила новую линейку ноутбуков для геймеров, создателей контента и профессионалов. Один из флагманов получил 128 ГБ оперативной памяти, экран с частотой 240 Гц и видеокарту Nvidia RTX 5090.

Главный акцент в новых моделях сделан на сочетание высокой производительности и интеллектуальных функций. Все устройства построены на свежих платформах Intel, получили тонкие корпуса, переработанную систему охлаждения и поддержку ИИ-функций.

Aorus Master 18 и Master 16: максимум мощности

Флагманский Aorus Master 18 получил 18-дюймовый mini-LED дисплей с частотой обновления 240 Гц. В максимальной комплектации — процессор Intel Core Ultra 9 275HX, видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090 и до 128 ГБ оперативной памяти.

Модель Aorus Master 16 более компактна и ориентирована на работу с графикой. Вместо mini-LED установлен OLED-дисплей с высокой цветопередачей и контрастностью.

Серия Gaming A16 и A18: баланс и автономность

Gigabyte Gaming A16 — более тонкий и лёгкий ноутбук (19,45 мм), рассчитанный на универсальное использование. Он работает до 12 часов от батареи, оснащается процессором Intel Core i7-13620H и видеокартой RTX 5070. Экран — 16-дюймовый, 165 Гц.

Версия A18 предлагает больше экранного пространства и поддержку более мощных конфигураций — вплоть до RTX 5090 и Core Ultra 9 275HX.

Gaming A16 Pro: охлаждение, как у флагманов

Версия A16 Pro получила систему охлаждения Windforce Infinity EX, ранее доступную только в серии Aorus. Это делает ноутбук подходящим для студентов технических специальностей и специалистов, работающих с ресурсоемкими приложениями.

Aero X16: ноутбук с ИИ на базе Copilot+

Для профессионалов и создателей контента Gigabyte представила Aero X16 — тонкий ноутбук с поддержкой новой платформы Copilot+ от Microsoft. Он оснащён голосовым ассистентом GiMATE и 16-дюймовым дисплеем 165 Гц с узкими рамками и коэффициентом экран-корпус 92 %.

Толщина корпуса — 16,75 мм, время автономной работы — до 12 часов.