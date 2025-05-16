На выставке Computex 2025 компания Acer анонсировала сразу пять игровых мониторов. В числе новинок — Predator X27U F5 с рекордной частотой обновления 500 Гц и QD-OLED-панелью. Также представлены модели с 4K, изогнутым экраном, Smart TV и даже портативный дисплей с динамическим разрешением.

Predator X27U F5 и X27 X: 500 Гц и 4K в OLED-обёртке

Главными звёздами анонса стали два 26,5-дюймовых монитора линейки Predator: X27U F5 и X27 X. Обе модели используют матрицы QD-OLED и ориентированы на продвинутых геймеров.

Predator X27U F5 — один из первых в мире игровых OLED-мониторов с частотой обновления 500 Гц и разрешением 2560×1440. Он обеспечивает исключительно плавную картинку даже в самых динамичных шутерах. Устройство поддерживает технологию AMD FreeSync Premium Pro, 10-битную цветопередачу и низкую задержку ввода.

Predator X27 X — более «спокойная» альтернатива с разрешением 4K (3840×2160) и частотой обновления 240 Гц. Это отличное решение для тех, кто делает ставку на высокую чёткость изображения и точность цвета. Оба монитора появятся в продаже в третьем квартале 2025 года в странах EMEA и Китае. Цены: €899 за X27U F5 и €1 099 за X27 X.

Nitro GA321QK, GA341CUR и PG271K: 4K, изогнутый экран и портативность

Дополнением к линейке стали три модели под брендом Nitro. Они сочетают высокую частоту обновления, современные технологии и разнообразные форм-факторы:

Nitro GA321QK P — 31,5-дюймовый 4K-монитор с частотой 165 Гц. Идеален как для игр, так и для фильмов. Поддерживает функции Smart TV на базе Google.

— 31,5-дюймовый 4K-монитор с частотой 165 Гц. Идеален как для игр, так и для фильмов. Поддерживает функции Smart TV на базе Google. Nitro GA341CUR W0 — 34-дюймовый изогнутый дисплей с разрешением QHD и частотой 240 Гц. Формат 21:9 и высокая герцовка делают его отличным вариантом для соревновательного гейминга и многозадачности.

— 34-дюймовый изогнутый дисплей с разрешением QHD и частотой 240 Гц. Формат 21:9 и высокая герцовка делают его отличным вариантом для соревновательного гейминга и многозадачности. Nitro PG271K — портативный 27-дюймовый монитор с регулируемой подставкой. Он способен динамически переключаться между 4K с частотой 72 Гц и Full HD с 144 Гц благодаря технологии Dynamic Frequency and Resolution. Весит немного, легко помещается в рюкзак и подходит для стриминга или игр в дороге.

Для моделей GA321QK и GA341CUR цена и дата релиза пока не объявлены. Nitro PG271K поступит в продажу в EMEA-регионе по цене €499.