Весит чуть больше 900 грамм, работает до 21 часа и не бликует на солнце — идеальный спутник для мобильной работы

Ультралёгкий, но прочный

На выставке Computex 2025 компания Acer представила линейку ультратонких ноутбуков, и главным хедлайнером стал Swift Edge 14 AI. Этот ноутбук весит всего 990 грамм, но предлагает полноценный OLED-дисплей с матовым покрытием и производительную начинку на базе новых чипов Intel Core Ultra (Lunar Lake).

Корпус выполнен из магниево-алюминиевого сплава — благодаря этому ноутбук получился лёгким, но при этом соответствует военному стандарту прочности MIL-STD 810H. Толщина корпуса — всего 9,3 мм в самой тонкой части.

Матовый OLED: видно везде, не бликует нигде

Одна из главных особенностей Swift Edge 14 AI — 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 2880×1800 пикселей и защитой Corning Gorilla Glass с матовым покрытием Matte Pro. В отличие от глянцевых панелей, такой экран не отражает свет и не превращается в зеркало даже в ярко освещённой комнате или на улице.

Для OLED это особенно важно: глубокий чёрный цвет часто подчёркивает любые отражения, но с матовым покрытием этот эффект исчезает.

Внутри — только новое железо

Ноутбук комплектуется новыми процессорами Intel Core Ultra 5 226V до Core Ultra 9 288V, которые включают встроенную графику Intel Arc. Доступны конфигурации с до 32 ГБ LPDDR5X и SSD PCIe 4.0 объёмом до 1 ТБ.

Несмотря на тонкость, внутри установлена батарея ёмкостью 65 Вт·ч, обеспечивающая до 21 часа автономной работы, по заявлению Acer. За беспроводную связь отвечают Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а из портов есть всё нужное:

2× Thunderbolt 4

2× USB-A (один с функцией зарядки)

3,5 мм аудиоразъём

Copilot+ и ИИ-функции Windows

Swift Edge 14 AI входит в число новых Copilot+ ноутбуков, которые используют NPU для ускорения ИИ-функций Windows — таких как Recall, Studio Effects и прочие.

В комплекте также идут фирменные улучшения от Acer: 1080p веб-камера, сканер отпечатков пальцев и новая система шумоподавления Purified Voice 2.0, которая удаляет фоновые звуки во время звонков.

Swift Go: чуть толще, но тоже с AI

Помимо Swift Edge, Acer представила обновлённые Swift Go 14 и 16 AI — более традиционные алюминиевые ноутбуки с выбором между OLED и IPS-дисплеями. Вес моделей от 1,38 до 1,6 кг, ёмкость батареи — 64 Вт·ч, а конфигурации включают до 32 ГБ ОЗУ и до 2 ТБ SSD.

Особенности Swift Go:

OLED-дисплеи: 14″ (1920×1200) или 16″ (2040×1280)

Новый тачпад с контекстным управлением мультимедиа

ИИ-приложение Acer Assist для работы с документами через LLM

Те же Copilot+ функции, что и у Swift Edge

Когда и за сколько?

В Европе Swift Edge 14 AI поступит в продажу в июне 2025 года по цене от 1 599 евро (~1 788 долларов). В Австралии ноутбук появится во втором квартале по цене от 3 999 AUD.

Модели Swift Go 14 AI и 16 AI выйдут в Европе в июле и августе соответственно, с ценами от 1 199 евро (~1 341 долларов) и 1 299 евро (~1 453 долларов).

Цены и дата старта продаж в США пока не объявлены — Acer сообщит их ближе к релизу.