ASUS начала продажи нового мини-ПК ROG NUC 2025 на площадке JD.com. Устройство оснащено процессором Intel Core Ultra 9-275HX, видеокартой NVIDIA RTX 5080 Laptop GPU, 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельным накопителем объёмом 2 ТБ. Стоимость системы составляет 24 999 юаней, что эквивалентно примерно 3 470 долларов США.

ROG NUC 2025 выполнен в компактном корпусе размером 282,4 × 187,7 × 56,5 мм и объёмом всего 3 литра. Дизайн новинки сохраняет черты модели 2024 года, дополненные RGB-подсветкой. Корпус украшен узорами для улучшения вентиляции, а подсветка синхронизируется с играми.

В основе системы — процессор Intel Core Ultra 9-275HX с 24 ядрами, 24 потоками и максимальной тактовой частотой 5,4 ГГц. Кэш-память достигает 76 МБ, а в составе процессора предусмотрен модуль NPU. Видеокарта NVIDIA RTX 5080 Laptop GPU работает на мощности до 175 Вт и поддерживает технологии DLSS 4, Smooth Motion и NVIDIA Studio. Совокупное энергопотребление системы с CPU и GPU может достигать 250 Вт.

Для охлаждения применяются три вентилятора и две тепловые пластины с испарительной камерой. Дополнительный воздушный поток направляется на память и SSD, что помогает сохранять стабильную температуру даже при высокой нагрузке.

На передней панели корпуса размещены разъёмы: один аудиовыход 3,5 мм, один порт USB-C 3.2 Gen 2 и два порта USB-A 3.2. На задней панели — четыре порта USB-A 3.2 Gen 2, один Thunderbolt 4, один порт LAN 2,5 Гбит/с, два HDMI 2.1 и два DisplayPort 2.1. Устройство поддерживает подключение до четырёх мониторов с разрешением 4K.

ROG NUC 2025 также оснащён модулями Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. В качестве операционной системы используется Windows 11 с предустановленной утилитой ROG BIOS для тонкой настройки напряжения, частоты памяти и скорости вращения вентиляторов. Программа Armoury Crate позволяет в реальном времени отслеживать работу системы и управлять параметрами.

Новинка соответствует стандарту надёжности MIL-STD-810H и поддерживает апгрейд без использования инструментов. Устройство ориентировано на пользователей, которым требуется высокая производительность в компактном формате без ограничений по портам, охлаждению и возможностям настройки.