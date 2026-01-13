Компания ASUS представила необычную новинку — ProArt GoPro Edition (PX13), 13-дюймовый трансформируемый ноутбук, созданный в сотрудничестве с GoPro. Устройство ориентировано на создателей контента, которые часто снимают на выезде и хотят быстро монтировать материал сразу после съёмки. В итоге ASUS объединила прочный корпус, локальные AI-возможности и глубокую интеграцию с экосистемой GoPro в одном устройстве.

PX13 получил шарнир с поворотом на 360 градусов, благодаря чему ноутбук можно использовать в режимах ноутбука, планшета, «палатки» или монитора. Корпус выполнен в чёрном металлическом цвете с фирменными элементами GoPro, а в комплекте идёт защитный чехол в том же стиле. Ноутбук соответствует военному стандарту MIL-STD-810H, что означает устойчивость к вибрациям, перепадам температур и частым поездкам. Толщина корпуса составляет 15,8 мм, а вес — 1,39 кг.

Ключевой особенностью стала StoryCube — первое Windows-приложение с прямым доступом к GoPro Cloud и нативной поддержкой 360-градусного видео. После подключения аккаунта GoPro приложение автоматически синхронизирует отснятый материал, применяет AI-теги и упорядочивает файлы для быстрого поиска. Отдельная клавиша GoPro Hotkey мгновенно запускает GoPro Player для редактирования 360-видео, снижая время на ручную работу с файлами. ASUS также включает 12-месячную подписку GoPro Premium+ с неограниченным облачным хранилищем.

В основе ноутбука лежит процессор AMD Ryzen AI Max+ 395 с NPU производительностью 50 TOPS, что позволяет выполнять локальные AI-задачи без обращения к облаку. Это включает шумоподавление в реальном времени, апскейлинг и AI-ассистированный монтаж. PX13 поддерживает до 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 8000 МГц, что делает его подходящим для работы с высококачественным видео, пакетной обработки фото и одновременного запуска нескольких приложений. Локальная обработка ИИ также помогает оптимизировать энергопотребление при мобильной работе.

Экран — 13,3-дюймовый 3K ASUS Lumina OLED с соотношением сторон 16:10. Он отличается высокой контрастностью, точной цветопередачей и заводской калибровкой для профессиональной цветокоррекции. Дисплей поддерживает стилус MPP 2.6 и фирменный ASUS DialPad, который упрощает управление таймлайном, экспозицией и инструментами редактирования.





Информация о цене и сроках начала продаж ASUS ProArt GoPro Edition PX13 будет опубликована в ближайшие дни на официальном сайте компании.