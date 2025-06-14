Apple объявила о запуске глобальной программы ремонта Mac mini с процессором M2, выпущенных в 2023 году. Поводом стало выявление неисправности, при которой устройство может перестать включаться. По информации компании, сбой затрагивает «очень малый процент» устройств.

Проблема касается исключительно моделей Mac mini с чипом M2. Другие конфигурации и версии Mac mini в программу не входят.

Как проверить устройство на участие в программе

Пользователи, столкнувшиеся с проблемой включения, могут проверить серийный номер своего Mac mini на официальном сайте Apple. Если устройство подпадает под условия программы, его можно будет бесплатно отремонтировать в авторизованном сервисном центре или напрямую через Apple.

Компания уточняет, что потенциально затронуты компьютеры, произведённые в период с 16 июня по 23 ноября 2024 года. Речь идёт о моделях, поступивших в продажу с 2023 года.

Условия и срок действия программы

Программа ремонта распространяется на устройства по всему миру. Бесплатный ремонт возможен в течение трёх лет с момента покупки соответствующего Mac mini.

Apple не уточняет, что именно стало причиной сбоя питания и каков технический характер неисправности.