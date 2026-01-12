Компания AOC официально представила игровой монитор Agon Pro AG276QSG2, ориентированный на киберспортсменов и требовательных геймеров. В Китае новинка оценена в 4 999 юаней (примерно 716 долларов), тогда как на глобальном рынке рекомендованная цена составляет 599,99 доллара.

Модель оснащена 27-дюймовой Fast IPS-матрицей с разрешением 2560 × 1440 пикселей (QHD) и поддержкой частоты обновления до 360 Гц. Такой набор характеристик делает монитор особенно привлекательным для соревновательных игр, где важны высокая плавность и минимальные задержки.

Одной из ключевых особенностей AG276QSG2 стала поддержка технологии Nvidia G-Sync Pulsar с выделенным G-Sync-модулем. Она объединяет переменную частоту обновления и стробирование подсветки ULMB2, обеспечивая до четырёх раз более чёткое отображение движущихся объектов по сравнению с традиционными системами подсветки. В режиме стробирования время отклика достигает 0,69 мс, а при стандартной работе заявлено 1 мс (GtG).

Монитор охватывает 100% цветового пространства sRGB и 90% DCI-P3, поддерживает истинную 8-битную глубину цвета и поставляется с заводской калибровкой — среднее значение Delta E составляет менее 2. Также заявлена поддержка HDR10 и пиковая яркость до 500 нит в HDR-режиме.

AG276QSG2 оснащён технологией G-Sync Ambient Adaptive, которая с помощью встроенного датчика освещённости автоматически регулирует яркость и цветовую температуру в зависимости от условий окружающей среды. Для снижения нагрузки на глаза предусмотрена аппаратная фильтрация синего света без искажения цветопередачи.





В плане подключений монитор предлагает два порта HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 с поддержкой DSC, USB 3.2 с восходящим портом, micro USB для обновления прошивки и 3,5-мм аудиоразъём. Также имеются встроенные стереодинамики мощностью 2 Вт каждый и фирменная тыльная RGB-подсветка Light FX.

Подставка поддерживает регулировку по высоте до 130 мм, наклон, поворот и разворот экрана в портретный режим. Дополнительно предусмотрены держатель для наушников, система укладки кабелей и ручка для переноски. Монитор также совместим с VESA-креплениями стандарта 100 × 100 мм.