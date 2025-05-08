Компания Alienware представила новую серию игровых ноутбуков под названием Aurora, которая заменяет прежнюю систему M/X и предлагает более сбалансированный подход между производительностью и мобильностью. Новые модели получат флагманские комплектующие, переработанный корпус и фирменную систему охлаждения.

Alienware уходит от старой схемы M/X и делает ставку на новую «универсальную» категорию

Ранее у Alienware было два отдельных сегмента игровых ноутбуков: M-серия для максимальной производительности и X-серия для портативности, но с компромиссами по мощности. Теперь компания объединяет эти подходы под новым названием Aurora — так называемым «уровнем универсальности». В то же время бренд Area-51 сохранит статус флагманской линейки. Новый дизайн Aurora обещает сбалансировать мощность и мобильность без прежних компромиссов.

Основой обновления стал дизайн AW30, который впервые появился в устройствах Area-51. Он включает скруглённые углы и фирменную систему охлаждения Cryo-Chamber: приподнятое основание позволяет увеличить приток воздуха без увеличения общей толщины корпуса.

Модели Aurora 16 и Aurora 16X: чем они отличаются

На старте представлены две модели — Aurora 16 и более мощная Aurora 16X. Обе оснащаются видеокартами вплоть до RTX 5070, но различаются по ряду ключевых характеристик:

Aurora 16X: до Intel Core Ultra 9 275HX, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5, до 4 ТБ SSD-хранилища (в двух слотах), 115 Вт для GPU и 16-дюймовый QHD+ дисплей с яркостью 500 нит и частотой 240 Гц.

Aurora 16: до Core 9 270H, до 32 ГБ оперативной памяти, один SSD до 2 ТБ, 85 Вт для видеокарты и экран с частотой 120 Гц и яркостью 300 нит.

Aurora 16X ориентирован на геймеров, которым важно выжать максимум из портативного устройства, тогда как Aurora 16 выступает как более лёгкая и доступная альтернатива.

Продажи и выставка PAX East

Часть конфигураций уже доступна для заказа по стартовой цене $1 149. Также Alienware покажет новые устройства на выставке PAX East в Бостоне с 8 по 11 мая.