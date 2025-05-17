Компания Acer анонсировала новую серию ноутбуков Aspire 16 AI на базе процессоров Intel, AMD и Snapdragon. Главная особенность новинок — продолжительное время работы от аккумулятора: до 27 часов без подзарядки.

Aspire 16 AI: три версии на выбор

Серия Aspire 16 AI построена на трёх разных аппаратных платформах. Все устройства получили 16-дюймовый экран, современный дизайн и поддержку ИИ-функций, включая Copilot+ Hotkey.

Intel

Вариант с процессором Intel Core Ultra 7 258V и графикой Intel Arc обеспечивает до 26 часов автономной работы. Модель использует OLED-дисплей с разрешением WUXGA+ (1920×1200 пикселей), частотой 120 Гц и яркостью до 500 нит.

AMD

В линейке представлены процессоры Ryzen AI 7 350 и Ryzen AI 5 340 с графикой Radeon 860M и Radeon 840Mсоответственно. Время автономной работы для этих моделей официально не указано, но они также ориентированы на энергоэффективность. AMD-варианты поддерживают защиту Microsoft Pluton и разблокировку по лицу.

Snapdragon

Версия на Snapdragon X отличается максимальной автономностью — до 27 часов на одном заряде. Вместо OLED здесь используется LCD-дисплей WUXGA, доступный с цветовым охватом 100% sRGB или 45% NTSC. Вариант работает под управлением Windows 11 с базовой поддержкой Windows Hello.

Технические характеристики и интерфейсы

Независимо от платформы, Aspire 16 AI предлагает:

до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X

до 1 ТБ SSD PCIe Gen4

слот для карт microSD

аккумулятор ёмкостью 65 Вт·ч

порты: USB-A 3.2, USB-C, HDMI 2.1, MicroSD, Wi-Fi 6E/7

Дополнительные функции включают:

Acer PurifiedVoice — шумоподавление с ИИ

— шумоподавление с ИИ LiveArt — улучшение изображений и фонов

— улучшение изображений и фонов Copilot+ Hotkey — быстрый доступ к ИИ-помощнику Windows

Даты начала продаж и цены