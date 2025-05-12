Xiaomi официально выпустила в Китае робот-пылесос Mijia M40S, который отличается впечатляющим набором обновлений, разработанных для глубокой уборки с помощью интеллектуальной автоматизации и сверхтонкого форм-фактора.

Характеристики Xiaomi Mijia M40S

M40S оснащен недавно разработанным подъемным модулем навигации LiDAR, который интеллектуально опускается при приближении к низкой мебели. Такая конструкция уменьшает высоту робота до всего 8,8 см, что позволяет ему убирать под кроватями, диванами и в других узких пространствах, куда не могут добраться большинство пылесосов. Несмотря на свой низкий профиль, он обладает серьезной мощностью, поскольку оснащен самой мощной на сегодняшний день системой всасывания Xiaomi, способной выдавать до 23000 Па.

Робот-пылесос оснащен двойной щеткой с противоспутывающим эффектом, которая срезает волосы во время уборки, что сокращает необходимость в ручном обслуживании. Он также оснащен выдвижной системой боковых щеток и насадками для швабры, которые автоматически выдвигаются для более эффективной очистки краев и углов. Эти механизмы работают с точностью до миллиметра, улучшая охват и покрытие вдоль плинтусов и стен.

Он работает на трехлазерной навигационной системе, которая включает стерео LiDAR и датчики расстояния до края, предлагая трехмерное пространственное восприятие и точное избегание препятствий. Робот интеллектуально составляет карту комнат в реальном времени и динамически адаптирует маршруты, чтобы не врезаться в мебель или не застрять.

Премиум-версия поставляется с компактной встроенной док-станцией, которая поддерживает автоматический впуск и выпуск воды, дозирование моющего средства и высокотемпературную очистку шваброй до 80 °C. Она также оснащена функцией сушки горячим воздухом, которая завершается в течение двух часов, и двумя скребками для поддержания чистоты швабры и основания.

Пылесос поддерживает 75 дней бесплатной утилизации пыли, использует аккумулятор емкостью 5200 мАч и управляется через приложение Mi Home или голосового помощника Xiao Ai. Он также поддерживает HyperOS Connect, что обеспечивает бесперебойное взаимодействие с другими интеллектуальными устройствами Xiaomi в экосистеме.

Сам робот-пылесос весит около 3,75 кг и имеет диаметр 350 мм. Стандартная док-станция имеет размеры 470 x 360 x 572 мм, а встроенная версия с автоматической подачей воды более компактна — 450 x 420 x 280 мм; она предназначена для установки в шкафу.